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Spor

GABRİC KOMADA TRABZON (A.A)

24 Mayıs 2011 19:39

-GABRİC KOMADA TRABZON (A.A) - 24.05.2011 - Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, Hırvatistan'da trafik kazası geçiren Drago Gabric'in, tıbbi anlamda koma seviyesinin en yüksek derecede olduğunu bildirdi. Ayaz, bordo-mavili kulübün resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Gabric'in ülkesindeki doktoruyla sürekli temas halinde olduklarını, Hırvat oyuncunun tıbbi anlamda koma seviyesinin en yüksek derecede olduğunu ve ilk 24 saatlik sürenin büyük önem taşıdığını vurguladı. Trabzonspor olarak futbolcunun durumuyla yakından ilgilendiklerini ifade eden Ayaz, ''Bu zaman süresince yaşanacak gelişmeler ilerleyen dönemlerle ilgili önemli mesaj verecek. Trabzonspor Kulübü olarak oyuncumuzun durumunu yakından takip edip, ilgileniyoruz. Tıbbi müdahalelerin yanı sıra dualarımız da kendisiyle birlikte. Tek temennimiz bu yaşanan talihsiz kazayı atlatıp eski sağlığına kavuşmasıdır'' ifadelerini kullandı. Ankaragücü'nde sezonu kiralık olarak geçiren Gabric, yaz tatilini geçirmek üzere gittiği Hırvatistan'ın Split kentinde trafik kazası geçirmiş ve ağır yaralanmıştı.

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