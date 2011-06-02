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Spor

GABRİC HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI ZAGREB (A.A)

02 Haziran 2011 15:33

-GABRİC HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI ZAGREB (A.A) - 02.06.2011 - Hırvatistan'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Trabzonsporlu futbolcu Drago Gabric'in hayati tehlikeyi atlattığı ve kısa sürede yoğun bakımdan çıkartılacağı bildirildi. Split Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, 23 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Gabric'in durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini bildirdi. Hayati tehlikeyi atlatan Gabric'in, bir süre önce suni solunum cihazından çıkarıldığını belirten hastane yetkilileri, futbolcunun şu anda konuşabildiğini belirtti. Yetkililer, kısa süre içinde yoğun bakımdan çıkarılacak Gabriç'in tedavisine hastanenin rehabilitasyon ünitesinde devam edileceğini vurguladı.  Hırvatistan'ın sahil kenti Split yakınlarında 23 Mayıs'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 25 yaşındaki Drago Gabric, Hırvatistan'ın süper lig takımlarından Hajduk Split ve Hırvatistan A Milli Takımı'nda forma giydi. 2010-2011 sezonunda kiralık olarak Ankaragücü'nde forma giyen Gabric'in Trabzonspor ile 2013 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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