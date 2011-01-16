-GABOR BACAĞININ KESİLDİĞİNİ BİLMİYOR LOS ANGELES (A.A) - 16.01.2011 - Sağ bacağının dörtte üçü kangren yüzünden kesilen 1950'lerin meşhur Macar asıllı Amerikalı oyuncusu Zsa Zsa Gabor, geçirdiği ameliyattan sonra hastanede kocasına gülümsedi ve dondurma yiyebildi. ABD'nin Los Angeles kentindeki hastanede eşinin yanında olan Prinz von Anhalt, "Morfinle acısı dindirilen Gabor, bacağının kesildiğini henüz bilmiyor. Sinirini ve tansiyonunu korumak için doktorlara onunla (şimdilik) konuşmamalarını söyledim. Gelecek günlerde bacağının kesildiğini bizzat söyleyeceğim." Gabor'un dondurma ile sosisli sandviç yediği belirtildi. Zsa Zsa Gabor'un eşiyle sözcüsü John Blancehette, 93 yaşındaki yıldızın sabah canlı ve neşeli bir ruh hali gösterdiğini belirtti. Sözcü Blanchette, doktorların, Gabor'un "nekahat dönemi" için "ihtiyatlı iyimser" olduklarını belirtti. Gabor, California Üniversitesi-Los Angeles (UCLA) Ronald Reagan hastanesinde yatıyor. Bacağındaki iltihap için antibiyotik tedavisi uygulanan Gabor, 2 Ocakta hastaneye kaldırılmış ve kangren teşhisi konulmuştu. Trafik kazasının ardından 2002 yılında kısmi felç geçirerek tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Gabor, 17 Temmuzda Los Angeles'daki evinde telefona uzanırken yere düşmüş ve kalça kemiğini kırmıştı. Gabor'un durumu temmuzda geçirdiği kalça kemiği ameliyatından sonra bozuldu. "En göz alıcı aktris" kategorisinde, 1958 yılında Altın Küre'yi kazanan Gabor, evlilikleriyle gündemde oldu. Gabor, dokuz evliliğinden ilkini, 1937'de evlenip 1941'de boşandığı, Murat belge'nin babası Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yaptı. Ardından Conrad Hilton ile evlenen Gabor'un bu evlilikten tek çocuğu Francesca Hilton doğdu. Zsa Zsa Gabor'un 1949 yılında evlenip 1954 yılında boşandığı George Sanders, 1970 yılında yine kendi gibi aktris olan ablası Magda Gabor ile evlendi. Prens Frederic von Anhalt ile 1986 yılından bu yana evli olan aktris, Anhalt Prensesi unvanını da taşıyor.