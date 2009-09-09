Gabon'da şiddet olaylarında 25 ölü

|Gabon'da başkanlık seçiminden sonra başgösteren şiddet
olaylarında en az 15 kişi öldü.
Muhalefet milletvekili Pierre-Andre Kombila, seçimi Ali Bongo'nun
kazandığının açıklanmasından sonra 3-6 eylül arasında batıdaki Gentil liman
kentinde patlak veren olaylarda ölenlerle ilgili resmi açıklamanın gerçeği
yansıtmadığını söyledi.
Resmi yetkililerin 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığını belirten
Kombila, "Hastane kaynakları ve tanık ifadelerine göre, olaylarda en az 15 kişi
hayatını kaybetmiş" dedi ve ölü sayısının çok daha fazla olabileceği uyarısında
bulundu.
Kombila, 1998 başkanlık seçiminde aday olmuş, son seçimde de muhalif Pierre
Mamboundou'yu
desteklemişti.