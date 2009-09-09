Gabon'da şiddet olaylarında 25 ölü

Gabon'da başkanlık seçiminden sonra başgösteren şiddet olaylarında en az 15 kişi öldü.



Muhalefet milletvekili Pierre-Andre Kombila, seçimi Ali Bongo'nun kazandığının açıklanmasından sonra 3-6 eylül arasında batıdaki Gentil liman kentinde patlak veren olaylarda ölenlerle ilgili resmi açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi. Resmi yetkililerin 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığını belirten Kombila, "Hastane kaynakları ve tanık ifadelerine göre, olaylarda en az 15 kişi hayatını kaybetmiş" dedi ve ölü sayısının çok daha fazla olabileceği uyarısında bulundu. Kombila, 1998 başkanlık seçiminde aday olmuş, son seçimde de muhalif Pierre Mamboundou'yu desteklemişti.



