T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gabon'da şiddet olaylarında 25 ölü

09 Eylül 2009 15:23

Gabon'da başkanlık seçiminden sonra başgösteren şiddet olaylarında en az 15 kişi öldü.

Muhalefet milletvekili Pierre-Andre Kombila, seçimi Ali Bongo'nun kazandığının açıklanmasından sonra 3-6 eylül arasında batıdaki Gentil liman kentinde patlak veren olaylarda ölenlerle ilgili resmi açıklamanın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Resmi yetkililerin 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladığını belirten Kombila, "Hastane kaynakları ve tanık ifadelerine göre, olaylarda en az 15 kişi hayatını kaybetmiş" dedi ve ölü sayısının çok daha fazla olabileceği uyarısında bulundu.

Kombila, 1998 başkanlık seçiminde aday olmuş, son seçimde de muhalif Pierre Mamboundou'yu desteklemişti.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24