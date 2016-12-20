Gabon’da 'FETÖ' ile ilişkili okullar Türkiye Maarif Vakfı’na devrediliyor

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz Gabon’da faaliyet gösteren ‘FETÖ’ ile ilişkili okulların devrine ilişkin hükümet yetkilileriyle mutabakat zaptının imzalandığını belirtti.

Yavuz, “FETÖ’ okullarının devralınması ile milletimizin alın teri olan bu kurumların gerçek işlevine döndüğünü” dile getirerek, “Türkiye Gabon dostluğu eğitim alanında yeni bir gelecek inşa edecek." açıklamasında bulundu.

Mutabakat imzalandı

Devir için mutabakat zaptı, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Yavuz ile Gabon Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mme Lucie Akalane arasında imzalandı.

Dr. Yavuz, TMV heyeti olarak Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel mektubunu da sunduklarını belirtti.

İmza töreninde Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mustafa Göksu, Türkiye Cumhuriyeti Libreville Büyükelçisi Nurdan Bayraktar Gölder hazır bulundu.

8 ülke katıldı

Gabon'da FETÖ’ ile ilişkili ilkokul, orta okul ve lise seviyelerinde üç okul ve 200 öğrenci bulunuyor.

Bu anlaşmayla TMV, 8 Afrika ülkesi ile FETÖ okullarının devrine ilişkin mutabakat sağlamış oldu. Daha önce Gine'de 5, Çad'da 3, Somali'de 2, Sudan'da 2, Senegal'de 6, Moritanya'da 5 ve Nijer'de 5 okulun devri için anlaşma imzalanmıştı.