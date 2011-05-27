T24 LogoT24 Logo
Dünya

G8 ZİRVESİ'NDE, ARAP ÜLKELERİ İÇİN IMF RAPORU WASHINGTON/DEAUVILLE (A.A)

27 Mayıs 2011 03:05

-G8 ZİRVESİ'NDE, ARAP ÜLKELERİ İÇİN IMF RAPORU WASHINGTON/DEAUVILLE (A.A) - 26.05.2011 - Fransa'da düzenlenen G8 Zirvesi'ne sunulan IMF raporunda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın petrol ihracatçısı olmayan, petrol ithal eden ülkelerine finansal destek önerildi, bu ülkelerin üç yıllık dış finansman ihtiyacının 160 milyar doların üzerinde olduğu bildirildi.  Raporda, bölgedeki petrol ihracatçısı Arap ülkelerinin de dahil olduğu donör ülkelerin, bu ülkelere yardım konusunda çabalarını arttırmaları önerildi. Raporda, G8 ülkelerinin ve partnerleri zengin Arap ülkelerinin, ihtiyaç halindeki bölge ülkelerine nasıl yardım yapılacağına ilişkin bir eylem planı geliştirmeleri istendi.  IMF Orta Doğu ve Afrika yetkilisi Mesut Ahmet, G8 zirvesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölge, ekonomik modelinin temelden dönüştürülmeye hazırlanma ihtiyacı içerisinde" dedi. Ahmet, G8 ülkelerinin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin bu ülkelerle stratejik partnerlik geliştirmelerinin, bu amacın gerçekleştirilmesini kolaylaştıracağını ifade etti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24