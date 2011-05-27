-G8 ZİRVESİ'NDE, ARAP ÜLKELERİ İÇİN IMF RAPORU WASHINGTON/DEAUVILLE (A.A) - 26.05.2011 - Fransa'da düzenlenen G8 Zirvesi'ne sunulan IMF raporunda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın petrol ihracatçısı olmayan, petrol ithal eden ülkelerine finansal destek önerildi, bu ülkelerin üç yıllık dış finansman ihtiyacının 160 milyar doların üzerinde olduğu bildirildi. Raporda, bölgedeki petrol ihracatçısı Arap ülkelerinin de dahil olduğu donör ülkelerin, bu ülkelere yardım konusunda çabalarını arttırmaları önerildi. Raporda, G8 ülkelerinin ve partnerleri zengin Arap ülkelerinin, ihtiyaç halindeki bölge ülkelerine nasıl yardım yapılacağına ilişkin bir eylem planı geliştirmeleri istendi. IMF Orta Doğu ve Afrika yetkilisi Mesut Ahmet, G8 zirvesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bölge, ekonomik modelinin temelden dönüştürülmeye hazırlanma ihtiyacı içerisinde" dedi. Ahmet, G8 ülkelerinin de dahil olduğu uluslararası aktörlerin bu ülkelerle stratejik partnerlik geliştirmelerinin, bu amacın gerçekleştirilmesini kolaylaştıracağını ifade etti.