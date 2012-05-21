G8 Liderleri: Yunanistan Euro bölgesinde kalmalı

Dünyanın en büyük ekonomilerinden bazılarını bir araya getiren G-8 zirvesinden sonra konuşan Obama, bu konuda liderler arasında görüş birliği bulunduğunu belirtti.

Zirvede Euro bölgesindeki krizin yanı sıra İran, Afganistan ve küresel enerji gibi konuların da ele alındığı belirtiliyor.

G8 zirvesi, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David kentinde, ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İtalya, Kanada, İngiltere ve Rusya liderlerini bir araya getirdi.

'Yunanistan Euro bölgesinde kalmalı'

Liderler sonuç bildirisinde mali sorumluluklarına bağlı kalarak büyümeye odaklanma vaadinde bulundu ve Yunanistan'ın Euro bölgesi içinde kalması gerektiğini belirtti.

Camp David'de bulunan BBC muhabiri Paul Adams'a göre, hem Obama'nın açıklaması hem de sonuç bildirisindeki ifadeler, ABD ve Fransa'nın yaklaşımının, kemer sıkma politikalarında ısrar eden Almanya ve İngiltere'ninkine ağır bastığına işaret ediyor.

Zirveye katılan liderler, enerji güvenliğinden, iklim değişikliğine, İran, Afganistan ve Kuzey Kore'ye pek çok konuyu gündeme getirdi.

İran'a yönelik yeni yaptırımların yürürlüğe girmesinden sonra enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak için ulusal petrol rezervlerine daha çok başvurulması da tartışılan konular arasında yer aldı.

Bununla birlikte zirvede Euro bölgesindeki kriz öne çıktı.

Obama, "Bugün buradaki tüm liderlerin kabul ettiği gibi büyüme ve istihdam ana önceliğimiz olmalı" dedi.

ABD'deki mali kriz sırasında bu yaklaşımı benimsediklerini belirten Obama, Avrupalı liderlerin de doğru adımı atacaklarını inandığını söyledi.

Obama bununla birlikte Avrupa'daki durumun Amerika'dakinden çok daha karmaşık olduğunu kabul etti.

Daha önce G8 liderleri de her ülkenin koşullarınının farklı olduğuna dikkat çekmişti.

(BBC Türkçe)