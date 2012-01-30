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G3 tüfeği duruşmada

Sevag Balıkçı'nın, asker arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybetmesine ilişkin davanın

30 Ocak 2012 02:00

T24 - Sevag Balıkçı'nın, asker arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybetmesine ilişkin davanın duruşmasında, mahkeme başkanı tanığa G3 piyade tüfeği uzattı.  

G3 tüfeği duruşmada

Ermeni asıllı Sevag Şahin Balıçı'nın, asker arkadaşı tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili davaya, Diyarbakır Askeri Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmayı öne aldıran gelişme, tanık Halil Ekşi'nin 'kaza' ifadesini değiştirmesi olmuştu.

Duruşmada mahkeme başkanı, Ekşi'ye G3 piyade tüfeği uzatarak olay anını anlatmasını istedi.

Vatani görevini yaptığı Batman'da, asker arkadaşının tüfeğinden çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ermeni asıllı Sevag Şahin Balıkçı'yla ilgili davanın 4. duruşması yapıldı.

Daha önce olaya 'kaza' diyen tanık Halil Ekşi'nin, ifadesini, "Kıvanç silahını Sevag'a uzattı ve ateş etti" şeklinde değiştirmesi üzerine duruşma öne alınmıştı.

Ekşi, ailelerin ve avukatların da hazır bulunduğu duruşmada, Aydın'da Kıvanç Ağaoğlu ve ailesi tarafından arandığını, ifadesini değiştirmesi konusunda telkinde bulunulduğunu ve hazırlanan metni imzalamak durumunda kaldığını söyledi.

Mahkeme başkanı, vicdani rahatsızlık nedeniyle bu ifadesini değiştirdiğini söyleyen Ekşi'den olayı bir kez daha anlatmasını istedi. Ekşi, "Silah sesi duydum, Kıvanç silahı karşıya doğru doğrultmuştu, Sevag da yere yığılı haldeydi" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, G3 piyade tüfeğini Ekşi'ye uzattı ve sanığın tüfeği nasıl tuttuğunu göstermesini istedi.

Sanık Ağaoğlu'nun avukatları tanık ifadesinin doğru olmadığını iddia ederken, Balıkçı ailesi avukatları da tutuklama talebinde bulundu. Bu talebi 2'ye 1 oy çokluğuyla rededden mahkeme, duruşmayı diğer tanıkların dinlenmesi için 13 Şubat'a erteledi.



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