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G20'ye mektup götürmek isteyen dört kişiye gözaltı

Dünya liderlerinin buluştuğu zirvede güvenlik önlemleri yüksek seviyede

15 Kasım 2015 12:22

Antalya'da Belek turizm bölgesinde yapılan G-20 Zirvesi'ne, talep ve eleştirilerinin yazılı olduğu mektup götürmek için kent merkezinden yola çıkan Halkevleri ve Öğrenci Kolektifi'nin dört üyesi, gözaltına alındı.

Habertürk'ün haberine göre Kazım Özalp Caddesi'ndeki Attalos Heykeli önünde toplanan Güjan C, Serpil E, Gözde A. ve Hüseyin C, daha önce hazırladıkları mektubu G20 Liderler Zirvesi'ndeki yetkililere teslim etmek istediklerini belirterek, Belek Turizm Bölgesi'ne yürüyüşe geçti.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bu kişilerin önünü keserek, yürümelerine izin vermedi. Yürümekte ısrar etmeleri halinde gözaltına alınacakları bildirilen kişiler, bunun üzerine oturma eylemi yaptı. Dört kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis otobüsüne bindirilen eylemciler, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu'na götürüldü.

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