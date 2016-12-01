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Dünya
Deutsche Welle

G20'nin yeni dönem başkanı Almanya

Almanya, 1 Aralık 2016 itibariyle G20 dönem başkanlığını devraldı. Peki bu topluluk hangi ülkelerden oluşuyor? Amacı ve etki gücü ne? İşte 5 soruda G20.

01 Aralık 2016 13:33

Almanya, 7-8 Temmuz 2017’de G20 Zirvesi’ne dönem başkanı olarak ev sahipliği yapacak. Hamburg’daki buluşma, Almanya’nın organize ettiği en büyük siyasi zirve toplantılarından biri olacak. Hamburg’da ağırlanacak liderler arasında ABD’nin müstakbel Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyor. İşte 5 soruda G20 hakkında merak edilenler:

G20'ye hangi ülkeler üye?

G20, Avrupa Birliği’nin yanı sıra önde gelen sanayileşmiş ve sanayileşmenin eşiğindeki 19 ülkeden oluşuyor: ABD, Almanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye. Bu ülkeler dünya nüfusunun üçte ikisini temsil ediyor. Küresel ekonomik hizmetlerin ve dünya ticaretinin ise yüzde 80'ini gerçekleştiriyor.

G20 zirvelerine başka kimler katılıyor?

Zaman zaman "misafir” sıfatıyla davet edilen ülkeler de katılıyor. Örneğin bu yıl Çin’deki zirveye Avrupa, Asya ve Afrika’dan toplam sekiz ülke çağrıldı. Bunun yanında Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) gibi büyük uluslararası kuruluşlar da G20 zirvelerine katılıyor.

G20 ne zaman kuruldu?

Asya'daki büyük ekonomik krizin ardından 1999 yılında Almanya’nın başkenti Berlin’de kuruldu. Önce maliye bakanları düzeyinde faaliyet gösterdi. Toplantılar 2008'den itibaren liderler zirvesine dönüştü. Her ne kadar uluslararası ekonomik işbirliğinin amaçlandığı bir platform işlevini görse de dünyadaki siyasi gelişmeler de genelde zirve gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

G20'nin etki gücü nedir?

Alınan kararların herhangi bir bağlayıcılığı yok. Kararlar daha ziyade yol gösterici ve itici güç işlevinde. Zirve toplantılarını asıl ilginç kılansa resmî gündemin haricinde liderlerin yaptığı ikili görüşmeler.

G7'den farkı ne?

Önde gelen yedi sanayi ülkesinin 1970'lerde kurduğu G7, Batılı bir değerler topluluğu hüviyetinde. Çin, Hindistan ve Brezilya gibi itici güçler bu gruba dahil değil. Bir süreliğine Rusya'nın da katılımıyla G8 şekline dönüştü. Ancak Kırım politikası nedeniyle Rusya tekrar topluluk dışına itildi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/DW, MÇ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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