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Dünya

G20'de polis müdahalesi böyle öldürdü

Londra'daki G20 zirvesindeki ölen kişinin aslında eylemci olmadığı; polis tarafından itilme sonucu öldüğü ortaya çıktı

08 Nisan 2009 03:00

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen hafta yapılan G20 zirvesindeki protestolar sırasında ölen kişinin aslında eylemci olmadığı; polis tarafından itilme sonucu öldüğü ortaya çıktı 

Polis müdahalesi böyle öldürdü- VİDEO

İngiliz Guardian gazetesi, baş sayfasını neredeyse tamamen, olayla ilgili sürpriz video kayıtlarına ayırdı.

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Guardian'ın elde ettiği bu kayıtlarda, protestocu olmayan, 47 yaşındaki Ian Tomlinson adlı gazete satıcısı, iki eli de ceplerinde yürürken, önce bacaklarından coplanıyor, sonra da aynı polis memuru tarafından arkadan yere itiliyor.

Çevredekilerin yardımıyla ayağa kaldırılan Tomlinson, üç dakika sonra fenalaşıp yere yığılıyor ve ölüyor. Otopsisinde Tomlinson'ın kalp krizinden öldüğü tespit edilirken görüntülerin gösterileri merak ettiği için orada bulunduğunu söyleyen, Amerika’da görevli bir fon yöneticisi tarafından çekildiği belirtiliyor.

Fon yöneticisi, ölen adamın ailesine gerekli yanıtların verilmediğine inandığı için bu görüntüleri Guardian'a teslim ettiğini söylüyor. Gazete, görgü tanıklarının ifadelerinin de olay gecesi polisin yaptığı açıklamayla çeliştiğini aktarıyor.

Buna göre, polis açıklamasında Tomlinson'ın yere itilmesinden hiç söz edilmiyor. Aksine polis, göstericilerin sağlık görevlilerinin Tomlinson'a müdahalesini zorlaştırdığını söylüyor. Gazete, bu görüntüler sonrasında polisler hakkında işlem yapılabileceğine dikkat çekiyor.

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