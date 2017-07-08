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Dünya

G20 zirvesinde dikkat çeken Putin ve Melania Trump sohbeti

İkili arasındaki koyu sohbet dikkatlerden kaçmadı

08 Temmuz 2017 14:10

G20 zirvesinde toplantıların ardından dün akşam büyük bir yemek daveti verildi. Dünya liderlerinin ve eşlerinin yanyana oturmadığı yemek düzeninde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD First Lady'si Melania Trump'ın koyu sohbeti dikkat çekti.

Hamburg'da gerçekleşen G20'de ilk gün temaslarının ardından büyük bir yemek verildi. Liderler farklı mutfaklardan yemeklerin tadına baktı.

Aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da olduğu yemekte menüde her zevke göre yemek vardı.

Liderlerin sosyalleştiği masada füme balık, çorba, peynir, Fricassee tavuk, ıstakoz ve siyah pirinç vardı. Tatlı olarak meyve ikram edilirken yemekten sonra Elbphilarmonie konser salonunda dinleti vardı.

Akşam yemeğinde çiftlerin yanyana oturmayarak ülkelerin birbiriyle kaynaşması hedeflendi. Bu karışmanın sonucunda Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD First Lady'si Melania Trump yanyana yemek yedi. İkili arasındaki koyu sohbet dikkatlerden kaçmadı. 

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