G20 Zirvesi: Trump ve Putin'den tarihi görüşme

Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin el sıkıştı. Trump ve Putin daha sonra ikili görüşmede bir araya geldi. Görüşmenin bir saat sürmesi bekleniyor.

Rus medyası ise görüşmenin yaklaşık 30 dakika sürebileceğini aktardı.

Alman hükümeti Facebook sayfasında Putin ile Trump'ın el sıkıştığı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde iki liderin de güldüğü, Trump'in Putin'in elini sıkarken, bir eliyle de Rus liderin dirseğine dokunduğu görülüyor.

Görüşme öncesi açıklamalarında her iki lider de Suriye, Ukrayna ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla zarar gören ilişkileri onarmak istediklerini söyledi.



Ocak ve Mayıs aylarında Putin ile Trump'ın yaptığı telefon görüşmelerinden sonra Beyaz Saray ve Kremlin görüşmelerin özetini medyayla paylaşmıştı.

G20 öncesi fikir ayrılıkları

ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı, zirve öncesi uluslararası meselelerle ilgili fikir ayrılıklarının işaretini vermişti.

Trump, Perşembe günü Polonya'nın başkenti Varşova'da yaptığı konuşmada Rusya'ya 'Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya son vermesi' çağrısında bulundu ve diğer ülkelere de 'sorumlu ülkeler topluluğuna katılmaları' çağrısı yaptı.

Putin de Alman gazetesi Handelsblatt'da G20 zirvesindeki önceliklerini sıralayıp, 2014'te Moskova'nın Kırım'ı ilhak etmesi sonrası ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları kaldırması çağrısında bulundu.

Putin ayrıca, ABD'nin imzasını çeketiğini açıkladığı Paris İklim Anlaşması'na destek çıkıp anlaşmanın 'uzun vadeli ikim düzenlemeleri için güvenli bir temel oluşturduğunu' söyledi.

İkili görüşme öncesi taraflardan Suriye'ye ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak Washington, Suriye'de açıkça muhalifleri desteklerken, Moskova ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın tarafında.

'Putin'e yakın görünme tehlikesi'

İki liderin görüşmesinde Suriye'ye ilişkin fikir ayrılığının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

BBC Diplomasi Muhabiri James Robbins'e göre Trump, Rusya'yla iletişimde seçtiği kelimelerin 'Putin'e çok yakın görünme tehlikesini yaratabileceğinin' farkında.

Rus medyasının görüşmeye ilişkin büyük beklentileri yok. Rossiykaya Gazeta'ya yazan Fyodor Lukyanov, "Asıl amaç işlerin daha kötüye gitmemesi" dedi.

Dünyanın gayrisafi hasılasının beşte dördünü temsil eden 19 ülke ile Avrupa Birliği'nden oluşan G20 ülkelerinin zirvesinde, gündemin ana maddelerini iklim değişikliği ve ticaretin oluşturması bekleniyor.

Zirvede Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.