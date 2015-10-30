G20 Zirvesi öncesinde İklim Forumu: Geleceğimizi bir avuç insanın sözüyle değil, kendi irademizle kurmak için...

Türkiye ve dünyadan birçok sosyal hareketi bir araya getiren “İklim İçin, Ben de Varım!” kampanyası kapsamında, Kasım, 2015’te Antalya’da yapılacak G20 Zirvesi’nden önce “İklim Formu” düzenleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 12-13 Kasım’da düzenlenecek olan forumda, iklim değişikliğinin insan hayatına olan etkisi konuşulacak.

15-16 Kasım’da gerçekleşecek G20 zirvesinden önce düzenlenecek olan forumda, katılımcılar, dünya liderlerine iklim için harekete geçmeleri konusunda çağrıda bulunacak. İklim konusunda geri dönülmez bir yola girildiği belirtilecek olan foruma, LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, basın çalışanları ve aktivistler de katılacak.

G20 temsilcilerine çağrıda bulunacak olan oluşum, İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi’nin önünden başlayan Büyük İklim Yürüyüşü’nü düzenleyecek.

Oluşumun katılımcılara yaptığı çağrı metni şöyle:

"Aralık 2015'te Paris'te toplanacak olan BM İklim Değişikliği Sözleşmesi Taraflar Konferansı (COP21) kapsamında bağlayıcı, etkili ve gezegenin geleceğini koruyacak bir sözleşmenin çıkması gerekiyor. Bu önemli toplantı öncesinde tüm dünyanın gözü, Türkiye’de, 15- 16 Kasım 2015 tarihinde düzenlenecek olan G20 Zirvesinde olacak. Küresel emisyonların % 74’ünden sorumlu G20 temsilcileri, Antalya’da iklim değişikliğinin ekonomik boyutlarına dair konuları tartışıyor olacaklar.

Tam da bu yüzden, geleceğimizi yüksek güvenlikli bir salonda, toplanan bir avuç insanın sözüyle değil ; kendi irademizle kurmak için Türkiye’den ve dünyadan sosyal hareketler olarak bir araya geliyoruz. Biz kadınlar, gençler, çocuklar, LGBTi’ler, meslek grupları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri, sosyal ve siyasi hareketler, sanatçılar, basın emekçileri, akademisyenler, aktivistler, çevre direnişçileri, hep birlikte 12-13 Kasım 2015’de Boğaziçi Üniversitesi’nde yapacağımız İklim Forumu’nda iklim değişikliğinin hayatlarımıza etkisini konuşacağız."

Forum programı da şöyle: