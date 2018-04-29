G20 Zirvesi: Masada 'iklim değişikliği' çatlağı, sokaklarda gözaltılar

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen ve sert protestolara sahne olan G20 Zirvesi'nin ikinci ve son gününde, dünya liderleri sonuç bildirgesi üzerinde uzlaşmaya yakın.

Yetkililer, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki fikir ayrılığının, uzlaşma önündeki tek engel olduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Avrupa Birliği'nden (AB) bir yetkili, bir sonuç bildirgesinin ortaya çıktığını, ancak halen muallakta olan tek konunun iklim değişikliği olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Paris'te Aralık 2015'te imzalanan iklim anlaşmasından imzasını çekeceğini duyurmuştu.

İklim değişikliği ile mücadelenin yanı sıra, ekonomik büyüme, göç akını, terörle mücadele ve Kuzey Kore'nin füze denemesi konuları da, ana gündem maddeleri. Nihai metnin bugün açıklanacak.

19 ülke ve Avrupa Birliği'nden (AB) oluşan G20 üyelerine ev sahipliği yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, görüşmelerin "çok zor" geçtiğini söyledi.

Hamburg sokakları ise, polisin sertçe bastırdığı protestolara sahne olmayı sürdürdü.

Zirvede Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı bir saatlik görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanında, Suriye, Irak ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Görüşmenin basına açık bölümünde Erdoğan, "Hepsinden öte tabii Suriye, Irak, bununla ilgili bölgedeki beklentiler çok yüksek. Ben görüşmemizi bu bakımdan da çok önemsiyorum. Şu ana kadar da koyduğunuz iradeye şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Putin ise, "Türkiye'nin rolü sayesinde Suriye'deki durum daha iyiye giderken, terörle mücadelede önemli bir mesafe katedildi" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, iki liderin Rusya ve Ürdün'ün Suriye'nin güneybatısında ateşkes sağlanması ve "çatışmasızlık anlaşması" üzerinde uzlaştığını açıkladı.

Görüşmede, Rusya'nın Kasım 2016'da ABD'de yapılan başkanlık seçimlerine sonucu etkileyecek şekilde dahil olduğu yönündeki iddialar da iki lider tarafından ele alındı.

Rus lider Putin, bu iddiaları bir kez daha reddetti.

Erdoğan zirveden önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşmüştü. Görüşme sonrası iki lider bir açıklama yapmazken, Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, "G20 Zirvesi, Almaya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerinin ele alınacağı bir zirve değil" ifadelerini kullanmıştı.

Hamburg sokaklarında ise, polis ile protestocular arasındaki çatışmalar dün gece de şiddetlendi. Yaralı polis görevlilerinin sayısı ise 196'ya çıktı.

"Cehenneme hoşgeldiniz" ve "G20'yi yok et" yazılı pankartların taşındığı eylemlerde, bir grup kapitalizm karşıtı göstericiye polis müdahele etmişti.

Hamburg polisi, dün akşam yaptığı açıklamada 83 protestocunun gösteriler sırasında geçici olarak gözaltına alındığı, bunlardan 19'unun nezarete götürüldüğünü açıkladı.

Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, yaralanmalarının çoğunun sapanla atılan maddelerden kaynaklandığını belirtti.

Polisin tazyikli su ile müdahale ettiği protestolarda, göstericilerin kurdukları barikatları ve bazı araçları ateşe vermesi sonucu gökyüzüne yoğun duman yayıldı.

Alman askerleri de, protestoları bastırmak amacıyla polise destek olmak için görevlendirildi.

Angela Merkel, barışçıl protestoları anlayabildiğini, ancak "insanların hayatlarını tehlikeye atan gösterilerin kabul edilemez" olduğunu söyledi.

G20 Zirvesi için Hamburg'da yaklaşık 20 bin polis görevlendirilmişti.