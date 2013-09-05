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Ekonomi

G20 Zirvesi bugün başlıyor

Rusya'da toplanan G20 Zirvesi'nde başta Suriye olmak üzere birçok konu görüşülecek

05 Eylül 2013 10:35

5-6 Eylül tarihlerinde St.Petersburg Strelna’daki Konstantin Sarayı’nda gerçekleşecek olan G20 Zirvesi bugün açılıyor.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvenin birinci gününde bir dizi ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Putin forum çalışmaları başlangıcı öncesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Uşakov bu görüşme hakkında “Ülke liderlerinin ikili ilişkiler ve tabii ki uluslararası sorunları görüşecekleri yeni bir tam kapsamlı temaslarından bahsediliyor. Görüşme sonrasında birkaç belge imzalanacak” şeklinde konuştu.

Putin ayrıca Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile de görüşme gerçekleştirecek. Uşakov görüşmede ticari-ekonomik ve yatırım alanlarında işbirliğinin genişletilmesi konularının ele alınmasının beklendiğini belirtti. Rusya Devlet Başkanı bu görüşme sonrasında İtalya Başbakanı Enrico Letta ile bir araya gelecek.

Daha sonra BRICS üye ülkeleri heyet başkanlarının görüşmesi gerçekleştirilecek. Bu görüşmede zirvenin gündemindeki konuların ele alınması, en üst düzeyde görüşülmesi beklenen karmaşık sorunlara çözümler bulunması, uluslararası ekonomik ve mali sorunların çözümüne yönelik adımların koordine edilmesi bekleniyor.

G20 Zirvesi’nin doğrudan çalışmaları Vladimir Putin’in devlet başkanları ve başbakanları selamlama töreni ile başlayacak.

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