G20 zirvesi başladı

T24- G20'nin zirve buluşması bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de başladı. ABD Başkanı Barack Obama, ihracat fazlalığını savunan Almanya ve düşük kur politikası uygulayan Çin’i "ihracatta frene basmaları" için çalışacak.







Endüstrileşmiş ve kalkınmakta olan ülkelerin oluşturduğu G20'nin zirve buluşması bugün Güney Kore'nin başkenti Seul'de başlıyor. Ancak tartışmalar dünya ekonomisinin masaya yatırılacağı zirve öncesi başladı.

ABD, Almanya ve Çin'in ihracatta frene basmasını istiyor. Deutsche Welle'nin yayımladığı habere göre, Washington, ayrıca Çin'in uyguladığı düşük kur politikasından da rahatsız. Bu nedenle ABD Başkanı, Seul'deki temasları sırasında özellikle Almanya Başbakanı Angela Merkel ve G20 ülkelerine "kendi sorunlarıyla yüzleşme ve sorumluluğunu alma" çağrısı yapan Çin Devlet Başkanı Hu Cintao ile kritik görüşmelerde bulunacak.

Merkel taviz vermiyor

Zirve öncesi hazırlık görüşmelerine katılan müzakereciler Obama ve Merkel arasında orta yollu bir uzlaşma sağlanabileceği mesajını verdi. Taraflar arasında tam bir görüş ve işbirliği sağlanması ise beklenmiyor.

Merkel, Alman ihracatından ödün vermeyeceğini zirve öncesi yaptığı açıklamalarla ortaya koydu. Merkel, politikacıların uluslararası ticarete karışamayacağını belirterek ülkesinin ihracat fazlalığını savundu ve bunun Alman ürünlerinin rekabetçi olduğunu gösterdiğini kaydetti.

ABD'nin umudu

ABD tarafı ise iki ülke arasında bir ticari denge sağlanması talebi ile en azından bir çerçeve anlaşması oluşturulabileceğini umuyor.

ABD Başkanı Barack Obama zirve öncesi yaptığı açıklamada güçlü, istihdam yaratan ekonominin, ABD'nin küresel toparlanmaya en büyük katkısı olacağını söyledi. Obama'nın G20 liderlerine gönderdiği mektupta, Amerikan yönetimi ve Kongre'nin ekonomiye yardımcı olacak adımları attığını belirtti.

ABD'nin güçlü büyümeyi yeniden sağlamak ve ekonomik dengesizlikleri azaltmak için kendi üzerine düşeni yaptığını ifade eden Başkan Obama, ''İstihdam yaratan, gelir ve harcamaları artıran güçlü toparlanma, ABD'nin küresel toparlanmaya yapacağı en büyük katkıdır'' dedi.

Düşük kur politikası

ABD ayrıca Çin'in düşük kur politikasından da vazgeçmesini istiyor. Çin'i para birimi Yuan'ın değerini suni olarak düşük tutup ekonomik çıkar sağlamakla suçlayan ABD, bunun piyasada haksız rekabet yarattığını savunuyor. Ancak ihracatını artırmak isteyen ABD'nin bu konudaki rahatsızlığının zirvenin gerilmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.