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Dünya

G20 protestolarına kan bulaştı: 1 kişi öldü

Londra'da bugün başlayan G-20 zirvesine yönelik protestolarda 1 kişi öldü, 86 göstericiyi gözaltına aldı

02 Nisan 2009 03:00

Londra'da bugün başlayan G-20 zirvesine yönelik protestolarda  1 kişi öldü, 86 göstericiyi gözaltına aldı

G20 zirvesinden 1 trilyon dolarlık kaynak çıktı

Londra metropol polisi, dün gece şiddet olaylarına karıştığı için 16, polis üniforması giydiği için 11 ve kamu düzenini bozdukları için 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bazıları güvenlik güçleriyle çatışmaya giren göstericilerden iki kişinin silah bulundurmak, iki kişinin İskoçya Kraliyet Bankasının bir şubesini soymaya çalışmak ve bir kişinin aynı bankayı yakma girişiminden dolayı gözaltına alındığını belirten polis, diğer gözaltına alınan şüpheliler hakkında da polise saldırma, hırsızlık ve uyuşturucu bulundurma gibi suçlamaların bulunduğunu kaydetti.



Londra sokaklarını saran ve anti kapitalistlerden çevrecilere, savaş karşıtlarına kadar çeşitli muhalif grupların bir araya geldiği gösteriler sırasında polis, Bank of England civarında toplanan kalabalığı dağıtmak için cop kullandı.

Polis hatlarına doğru şişelerin atıldığı, atlı polislerin müdahale etmek üzere hazır tutulduğu Londra sokaklarında, bazı göstericiler bir bankacı kuklası yaktılar.

Göstericiler gün içinde bir bankanın da camlarını kırdılar, "Bu sokaklar bizim, bu bankalar bizim" sloganlarıyla boyalar ve şişeler attılar.

Gündüz yapılan eylemler sırasında, göstericiler mali suçlar, savaş, iklim değişikliği ve evsizliği temsilen "Mahşerin Dört Atlısı" modellerinin arkasında yürüdü.




Bir kişi hayatını kaybetti

G-20 zirvesi öncesinde düzenlenen protesto gösterilerinde bir göstericinin öldüğü bildirildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC ve Sky News televizyon kanalının bildirdiğine göre, polis, Bank of England yakınlarındaki göstericilerin arasında bir kişinin ölü bulunduğunu açıkladı.

Sokakta birden yere yığıldığı görülen göstericiye müdahale eden iki polis memurunun ambülans çağırdığı, göstericinin hastaneye kaldırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu belirtilirken, polis göstericinin ölüm nedeni hakkında açıklama yapmadı.

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