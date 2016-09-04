G20 Liderler Zirvesi başlıyor

Çin'in Hangcou kentinde 4-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek "G20 Liderler Zirvesi" dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip 20 ülkesinin yanı sıra davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek.

Zirveye dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip G20 ülkeleriyle, ev sahibi Çin'in davet ettiği Çad, Mısır, Kazakistan, Laos, Senegal, Singapur, İspanya, Tayland da katılacak. İki gün sürecek zirveyi yaklaşık 5 bin basın mensubu izleyecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bu yılki zirvenin ana teması, "yenilikçi, canlandırılmış, bağlantılı ve kapsayıcı dünya ekonomisi" olarak belirlendi. Bu kapsamda liderler, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kısa vadede sorunların tespiti ve uzun vadede sorunların temel nedenleriyle mücadele yollarını değerlendirecek.

Zirvede yenilikçi kalkınma yoluyla, dünya ekonomisinin büyümesi ve yeni kaynakların keşfedilmesi için bilim ve teknolojinin yanı sıra kavramlarda, sistemlerde, kurum ve kuruluşlarda, iş modellerinde ve yapısal reformlarda yaratıcılık hedeflenecek.

Durağan dünya ekonomisinin canlandırılması için itici güç olacak yeni yolların aranacağı zirvede, ortak gelecek için G20 ülkelerinin birbiriyle bağlarının güçlendirilmesi, gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere tüm ülke ve insanların dünya ekonomisinden yararlanması için atılacak adımlar değerlendirilecek.

Zirve programı

G20 Liderler Zirvesi'nden bir gün önce, 3 Eylül'de G20'de iş dünyasını temsil eden açılım grubu B20 Zirvesi düzenlenecek.

Zirvenin ilk gününde ise, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nden oluşan BRICS ülkelerinin başbakanları ve devlet başkanlarınca gayri resmi toplantı düzenlenecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in konukları karşılamasıyla başlayacak zirve, hatıra defterinin imzalanması ve aile fotoğrafı çekiminin ardından açış konuşmasıyla resmen başlayacak. Zirve, "Politika Eşgüdümünün Güçlendirilmesi ve Büyüme İçin Yeni Bir Yol" başlıklı ilk oturumun ardından G20 liderleri onuruna verilecek akşam yemeğiyle devam edecek.

Zirveye katılacak devlet ve hükümet başkanlarıyla eşlerine Hangcou kentinin turistik bölgelerinden West Lake Gölü'nde tekne turu ve kültür gösterisi düzenlenecek.

İkinci gün

Zirvenin ikinci gününde liderler, "Daha Etkin ve Verimli Küresel Ekonomi ve Finansal Yönetim" başlıklı oturumda finansal düzenleme, vergi adaleti ve reform konularını değerlendirecek. Düzenlenecek resepsiyonun ardından verilecek çalışma yemeğinde ise kapsayıcı ve birbirine bağlı büyüme konuları ele alınacak.

Daha sonra "Dünya Ekonomisini Etkileyen Diğer Konular" adlı oturumda bir araya gelecek liderlerin, ekonomi konularıyla iklim değişikliği, dünyadaki çatışma bölgeleri, terörün finansmanıyla mücadele, göçmen sorunu gibi konuları birlikte ele alması bekleniyor.

Zirve, kapanış töreninin ve G20 dönem başkanlığını Almanya'ya devredecek Çin’in Devlet Başkanı Şi Cinping'in basın toplantısının ardından sona erecek.

Siyasetin sıcak başlıkları da ele alınacak

Zirvede, Türkiye'nin Kasım 2015'te ev sahipliği yaptığı son G20 toplantısında alınan kararların ne kadarının uygulandığı gözden geçirilecek. Liderler güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirecek.

Dünya liderlerinin bir araya geleceği G20 zirvesinde, ekonominin sıcak başlıklarının yanı sıra siyasi gündem de ele alınacak. Resmi programlarda yer almasa da liderlerin hem ortak oturumlarda hem de ikili görüşmelerde uluslararası ticaretin canlandırılmasını, küresel barışı, istikrarı ve ekonomik büyümeyi doğrudan etkileyen terörizm ve mülteci krizi gibi konuları ele alması öngörülüyor.

Yerli ve yabancı 5 bin gazeteci

G20 Liderler Zirvesi'nde 70 ülke ve bölgeden yaklaşık 2 bin, Çin'den yaklaşık 3 bin basın mensubunun görev alması bekleniyor.

Zirveyi takip edecek gazetecilerin etkin çalışabilmesi için hazırlanan basın merkezinde, genel çalışma alanı, yayın platformları ve basın toplantılarının yapılacağı 6 salon bulunuyor.

Basın mensuplarının aksaklık yaşamadan görev yapabilmeleri için 240 gönüllü hizmet veriyor. Zirve ve organizasyonla ilgili sorular için basın mensuplarına yönelik bir danışma masası ile sorulara yanıt verecek gezici görevliler bulunuyor.

Basın merkezinde gazeteciler için hazırlanan bazı masalarda bilgisayar ve yazıcı ile telefonlar yer alıyor. 24 saat açık basın merkezinde açık büfeler de hizmet veriyor.

Zirve merkezinde kurulan büyük ekrana, bir yandan liderlerin ülkeye geliş görüntüleri, bir yandan da programa ilişkin duyurular yansıtılıyor.

Zirve dolayısıyla kentte alınan üst düzey önlemler kapsamında 172 güvenlik kontrol noktası kuruldu. Zirveye akredite olan gazeteciler, otellerindeki güvenlik kontrolünden sonra zirvenin yapılacağı bölgeye geçebiliyor.