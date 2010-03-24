G. Kore'den sonra en hızlı yaşlanan 2. ülkeyiz!

T24 - Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Gerontoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Türkiye'de 80 yaş ve üzeri yaşlı nüfusunun 50 yılda yüzde 266 arttığını bildirdi. Tufan, "Türkiye, Güney Kore'den sonra en hızlı yaşlanan ikinci ülke. 1960'tan sonra 60 yaş üzeri nüfus yüzde 57, 80 yaş üzeri nüfus ise yüzde 266 oranında arttı" dedi.





Yaşlılar Haftası dolayısıyla AÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nca düzenlenen konferansta konuşan Tufan, Türkiye'de 10 milyonun üzerinde yaşlı nüfus bulunduğunu söyledi.



Türkiye'nin çok genç nüfusa sahip olmasının, yaşlanmadığı anlamına gelmeyeceğini belirten Tufan, nüfusun hızla yaşlandığını savundu. Prof. Dr. Tufan, 2050 yılında Türkiye'nin nüfusunun 101 milyon olacağını, 0-14 yaş arası ile 60 ve üzeri yaş grubunun sayısının eşitleneceğini ileri sürdü.



Türkiye'nin 1965'te 31.4 milyon olan nüfusunun bugün 68,6'ya yükseldiğini vurgulayan Tufan, "Türkiye, Güney Kore'den sonra en hızlı yaşlanan ikinci ülke. 1960'tan sonra 60 yaş üzeri nüfus yüzde 57, 80 yaş üzeri nüfus ise yüzde 266 oranında arttı" dedi.



Türkiye'nin yaşlı nüfusunu aktif yaşlanma ile kendi ayakları üzerinde tutması gerektiğini ifade eden Tufan, "Türkiye yaşlanan bir ülkedir ve yaşlanma problemi vardır. Önce bunu kabul ederek bir politika oluşturmalıyız" diye konuştu.



Türkiye'nin öncelikle yaşlı nüfus sorununun farkına varması gerektiğini anlatan Tufan, yaşlanmayla ilgili bilimsel çalışmaların azlığına da dikkati çekti.



Türkiye'de bugün 250 bin alzheimer hastası olduğunun tahmin edildiğini dile getiren Tufan, ne Sağlık Bakanlığı'nın ne de TÜİK'in alzheimer ve demans hastalarıyla ilgili verisi bulunmadığını ileri sürdü. Tufan, "Demografik yapı Türkiye'nin sessiz ve hızlı şekilde yaşlandığını ortaya koyuyor. Bu gidişle Türkiye, emekli maaşlarını ödeyemez hale gelecek. Yaşlılıkla ilgili beklenen sorunların ve çözüm yollarının ortaya konması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Yüzde 40.7'si tam bağımlı"



Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 35,5'inin kronik hasta olduğunu dile getiren Tufan, yaşlıların yüzde 11,5'inin de engelli olarak yaşamını sürdürdüğünü kaydetti.



Tufan, 60-64 yaş grubundaki engellilerin yüzde 24,5'inin, 65-69 yaş grubundakilerin yüzde 25'inin, 70-74 yaş grubundakilerin yüzde 27,5'inin, 75-79 yaş grubundakilerin yüzde 27,9'unun, 80-84 yaş grubundakilerin yüzde 21,4'ünün, 85 yaş ve üzeri gruptakilerin ise yüzde 25'inin yaşamını kısmen bir başkasına bağımlı olarak sürdürdüğünü söyledi.



Engelli yaşlılardan 85 yaş ve üzerindekilerin yüzde 40,7'sinin, 80-84 yaş grubunun yüzde 27,8'inin, 75-79 yaş grubunun yüzde 25,4'ünün, 70-74 yaş grubunun yüzde 19,4'ünün, 65-69 yaş grubunun yüzde 18'inin, 60-64 yaş grubundakilerin ise yüzde 14,3'ünün yaşamını bir başkasına tam bağımlı sürdürdüğüne işaret eden Tufan, gelecek yıllarda bu sayıların hızla artacağını ileri sürdü.



Tufan, "2050 yılında Türkiye'nin 14 milyon kronik hasta, engelli ve bakıma muhtaç yaşlısı olacak. Bu yaşlıların bakımı ve sağlık sorunları için devletin çok büyük bütçeler ayırması gerekecek" dedi.



Gerekli adımlar atılmazsa Türkiye'nin yaşlı bakımı konusunda çok büyük sıkıntılar yaşayacağını ileri süren Tufan, "Yaşlılara genellikle kızı, gelini, kardeşi yani kadınlar bakıyor. Uzun süre yaşlılara bakan kişiler de bir süre sonra psikolojik olarak bakıma muhtaç hale geliyor. Bu nedenle yaşlı bakımının bu işin eğitimini almış uzman kişilerce yapılması gerekiyor. Türkiye'nin acilen Almanya'daki gibi yaşlı bakım modeline geçmesi gerekiyor" diye konuştu.