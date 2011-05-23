G. Kore'de mezarlık yöneticisinin Atatürk'lü kravatı dikkat çekti

T24 - Güney Kore’ye giden TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Pusan kentindeki Türk şehitliğini de ziyaret etti. Şahin’e bilgi veren, Anıtsal Mezarlık yöneticisi Park Byung Yun’un üzerinde Atatürk resmi bulunan kravat taktığı görüldü.





Güney Kore’de yapılan G-20 toplantısına katılan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Pusan kentindeki Türk şehitliğini de ziyaret etti. 462 şehidin yattığı mezarlıkta Şahin’e, Anıtsal Mezarlık yöneticisi Park Byung Yun eşlik ederek bilgi verdi. Koreli, Yun’un üzerinde Atatürk’ün resmi, bulunan kravat taktığı görüldü.

Şahin, Güney Kore'nin başkenti Seul'den özel uçak 'Ata' ile Pusan kentine giderek, burada, Birleşmiş Milletler (BM) Anıtsal Mezarlığı bünyesindeki Türk Şehitliğini ziyaret etti ve mezarlara karanfil bırakarak Türkiye'den getirilen toprağı serpti.

Anıtsal Mezarlık yöneticisi Park Byung Yun, TBMM Başkanı Şahin'e BM şehitliğini simgeleyen madalya, Şahin de Park'a TBMM madalyası verdi. Şahin, ‘’Binlerce kilometre uzaktan gelerek Korelilerle omuz omuza çarpışan ve Kore'nin bağımsızlığına katkı sağlayan Mehmetçiklerle, hep gurur duyduk. 462 şehidimiz burada yatıyor.’’ dedi. Şahin, daha sonra mezarlık bünyesindeki müzeyi gezdi ve özel defteri imzaladı.



