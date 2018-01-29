G. Kore: Yabancı yatırımcılara yönelik sermaye kazancı vergi artışı ertelenebilir

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Ocak (DHA) - Güney Kore Maliye Bakanı, hükümetin yabancı yatırımcılar için sermaye kazançları vergi tabanının genişletilmesini öneren uygulamayı erteleyebileceğini söyledi.

Güney Kore Maliye Bakanı Kim Dong-yeon yerel medyaya yaptığı açıklamada teklif hakkında uluslararası yatırım topluluğu temsilcilerinden konuyla ilgili geribildirim aldığını ve vergi teklifini gözden geçireceğini söyledi. Açıklamada Dong-yeon, \"Hükümet yabancı yatırımcıların çıkarlarına bağlı olarak kararlaştırılmak üzere revize edilmiş vergi uygulamasını askıya alabilir\" dedi.

Dong-yeon\'un söz konusu açıklaması, bakanlığın geçen hafta gerçekleştirdiği vergi düzenlemesinin, sadece Güney Kore\'yle vergi anlaşması bulunmayan ülkelerdeki yatırımcılara uygulanması nedeniyle borsalarda sınırlı etkisi olacağına dair verdiği güvencelerle çelişirken, Dong-yeon vergi uygulaması değişikliği konusunda kendisine birkaç fikir verildiğini ve Güney Kore\'yle vergi anlaşması bulunmayan ülkelerden biri olan Singapur\'dan bir yatırımcı temsilcisiyle görüştüğünü belirtti.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in yönetimi, hane halkı gelirlerini artırma sözü vererek artan refah giderlerini karşılamak ve konutları daha uygun fiyatlı hale getirmek için varlıklı Güney Korelilere ve önde gelen holdinglere daha büyük vergi uygulamaları getirmişti. Ağustos ayında açıklanan ve yatırımcı vergi tabanını genişletmeye yönelik uygulama yerli yatırımcıların artan sermaye kazançlarını da kapsarken, şu anki sermaye kazançları vergisi, yalnızca yüzde 1.0\'ı aşan hisse sahiplerine veya Kore Borsası\'nda KOSPI\'de işlem gören ve 2.5 milyar won değerinde hissesi olanlara uygulanırken, söz konusu vergi tabanı planının daha geniş bir yatırımcı yelpazesine uygulanması bekleniyordu.