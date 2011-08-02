G. Kıbrıs’ın ekonomik verileri umut vermiyor

T24 - Rum Kesimi'nden gelen son ekonomik veriler, Başbakan Erdoğan'ın, "Güney Kıbrıs’ın Yunanistan'ın durumuna gelmesine kimse şaşırmasın" sözlerini destekler nitelikte.



Başbakan Erdoğan, geçtiğimiz ay KKTC'ye yaptığı ziyarette, "Güney'in de ekonomik açıdan Yunanistan'ın durumuna gelmesine kimse şaşırmasın" demişti.



Rum Maliye Bakanlığ'nın son açıklamaları Başbakan Erdoğan'ı haklı çıkarır nitelikte.



Altı çizilen noktalardan biri de, Güney ekonomisindeki olumsuzlukların, yaklaşık 3.5 milyar euroluk kayba neden olan askeri üsteki patlamanın öncesine dayanması.



Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle geçen ayın ortalarında KKTC'ye giden Başbakan Erdoğan, Gazimağusa'daki konuşmasında, "Yunanistan’ın ekonomik açıdan hali ortada. Güney Kıbrıs’ın aynı duruma gelmesine kimse şaşırmasın, bana kızacaklar ama böyle bir durum var. Siz 2015’i hedefleyin, 2015’te KKTC yerine çok farklı bir ülke olacak" demişti.



Başbakan'ın bu açıklamasının üstünden yaklaşık 2 hafta geçti ve hem Erdoğan'ın hem de farklı çevrelerin Rum ekonomisinin krize sürüklendiği yönündeki değerlendirmeleri resmi verilerle de doğrulanmaya başlandı.





MALİYE BAKANLIĞI VE GAZETELER



-Rum Maliye Bakanlığı, 2011’in ilk yarısına ilişkin tabloyu açıkladı ve veriler ekonominin deniz üssündeki patlamadan önce kötüleştiğini gösteriyor.



-Rum ekonomisindeki kara delik 637,22 milyon Euro’ya ulaştı. Bu GSMH’nin yüzde 3,47’sine denk gelirken, geçen yıl bu oran GSMH’nın yüzde 1,89’u kadardı.



-Rum Maliye Bakanlığı, 2011’de GSMH’nin yüzde 4,5’i ile sınırlı kalacağını hesapladığı bütçe açığı öngörüsünü yüzde 6 olarak revize etti.



-Politis gazetesi, AB İstatistik Birimi Eurostat tarafından dün açıklanan verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranının Haziran ayında da yükseldiğini ve peş peşe 8 ayda kaydettiği artış ile yükselme trendini teyit etmiş olduğunu yazdı. Habere göre, Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranı Haziran ayında yüzde 1,1 oranında artarak yüzde 7,6’ya ulaştı. Geçen yılın aynı dönemindeki değer ise yüzde 6,5 idi.



-Gazete, 'Fitch de Tamtam Çalıyor' başlıklı haberinde, uluslararası kredi derecelendirme kurumlarından FITCH’in Güney Kıbrıs’ın notunu yeniden düşürebileceğini yazdı. Gazete, FITCH’e ait Sovereign Group Müdürü Criss Prices'ın, “Birkaç gün içerisinde yeni bir hükümet kurulmasını ümit ediyoruz. Kıbrıs için hangi notun uygun olduğunu hükümetin oluşumuna ve izlemek niyetinde olduğu politikalarına bakarak değerlendireceğiz” sözlerine yer verdi.





KIBRIS BANKASI UYARDI



Ekonominin kötüleşmesi nedeniyle Rum tarafında faaliyet gösteren Kıbrıs Bankası benzeri olmayan bir açıklamada bulundu.



Banka, Güney Kıbrıs’ın AB’nin Destek Mekanizmasına girme tehlikesinde olduğuna işaret ederek, Rum yönetimini, siyasi partileri ve sendikal örgütleri acilen ekonomik tedbir almaya çağırdığı bir açıklama yaptı.

Avrupa Komisyonu ise, şu anda Güney Kıbrıs’ın Destek Mekanizması’na alınması diye bir şeyin söz konusu olmadığını, Rum yönetiminin kamu açığı konusundaki hedeflerini yerine getirmesini beklediğini açıkladı.





BANKALARA OLAN BORÇLAR



Öte yandan Simerini gazetesi, yabancı bankaların Güney Kıbrıs’a 50 milyar dolar civarında kredi verdiğini yazdı.



Gazete, Güney Kıbrıs’ın Avrupalı alacaklılarından Yunanistan’dakilere 11,4 milyar dolar, Almanya’dakilere 9,7 milyar dolar, Fransa’dakilere de 3,8 milyar borcu olduğunu yazdı.