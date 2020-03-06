G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu'ndan Odatv açıklaması: Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklanması, Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın ifadeye çağrılmasının ve Odatv’ye getirilen erişim engelleme kararının ardından açıklama yapan G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu "Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Her türlü baskıya rağmen gazetecileri ve gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz. Yetkilileri, gazetecilerin görevlerini yapmalarını engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

"BTK hukuksuzluğa imza attı"

Gazeteciler ve medya kuruluşlarına yönelik her gün yeni bir hukuksuzluğa imza atıldığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1. Yargı Paketi'ndeki düzenlemeye göre, internet sitelerine yönelik verilen erişime engelleme kararlarında sitenin değil, ilgili içeriğin engellenmesi gerekiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu sadece ilgili haberin sayfasına erişimi engelleme yetkisi varken sitenin tamamına erişim engelleme kararı alarak hukuksuzluğa imza attı.

Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç, bir istihbarat görevlisinin cenaze töreni ile ilgili yapılan haber nedeniyle tutuklandı.

İstihbarat görevlisinin cenaze töreni haberi gerekçesi ile Odatv Haber Müdürü Barış Pehlivan ve Yeniçağ gazetesinden yazar Murat Ağırel de ifadeye çağrıldı."

"Gazetecilerin gerçekleri yazma mücadelesi yüzyıllardır sürüyor"

"Yaşanan hukuksuzlukları dikkate alındığında ifade için çağrılan meslektaşlarımızın da tutuklanmasından endişeliyiz. Gazetecilerin görevi haber vermek ve halkın bilgi sahibi olarak siyasi otorite üzerinde denetim hakkını kullanmasını sağlamaktır. Siyasi iktidarlar ise her sıkıştığında halkın bilgi sahibi olmasını ve yorum yapmasını engellemek için basına yöneliyor.

Gazetecilerin gerçekleri yazma mücadelesi ile iktidarların güç odaklarının gazetecilere gerçekleri yazdırmama mücadelesi yüzyıllardır sürüyor. Gerçeklerin yazılması için baskı yapan güçler tarihin hiç bir döneminde başarılı olamadılar."

"Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var"

"Çünkü, gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Her türlü baskıya rağmen gazetecileri ve gazeteciliği savunmaya devam edeceğiz. Yetkilileri, gazetecilerin görevlerini yapmalarını engellemekten vazgeçmeye çağırıyoruz.

Biz aşağıda imzası bulunan meslek örgütleri olarak bir kez daha tekrarlıyoruz, gazetecilik suç değildir, görevlerini yaparken gözaltına alınan ve tutuklanan meslektaşlarımız serbest bırakılmalı, hukuksuz uygulamalara son verilmelidir."

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği

Basın-Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası (HABER-SEN)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Diplomasi Muhabirleri Derneği (DMD)

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK BASIN-İŞ)

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (TURÇEV)