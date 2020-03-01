G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu: Gazetecilere yönelik saldırıları ve meslektaşlarımızın gözaltına alınmasını protesto ediyoruz

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu sığınmacıların geçişini takip etmek için Edirne Pazarkule'de gözaltına alınan gazeteciler ve Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisi çalışanlarının gözaltına alınması hakkında açıklama yayımladı. Açıklamada "Gazetecilerin özgürce görevlerini yapmasını sağlamak devletlerin sorumluluğundadır. Biz aşağıda imzası bulunan meslek örgütleri olarak bir kez daha yetkilileri, gazetecileri hedef göstermekten vazgeçmeye, gazetecilerin görevlerini özgür bir ortamda yapmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz" denildi.

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G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu'nun açıklaması şöyle:

"Halkın haber alma hakkına aracılık eden gazetecilere yönelik saldırılar son günlerde giderek artmaktadır. Dün Edirne ve İstanbul'da sığınmacıların yurtdışına çıkışları ile ilgili haber yapan 3 gazeteci gözaltına alındı.

Ankara’da da dün gece, Sputnik Haber Ajansı Türkiye servisinde çalışan 3 gazetecinin evlerine saldırı girişimi yapıldı.

Saat 22.30 civarında meydana gelen olayda gazetecilerin evlerinin önünde toplanan kişiler meslektaşlarımıza yönelik tehdit ve hakarette bulundular.

Saldırı girişimi hakkında şikayetçi olmak için emniyete giden gazeteciler ise gözaltına alındılar.

Dün gece yaşanan olayda meslektaşlarımızın zarar görmemesi tesellimizdir.

Ancak bu olayın araştırılarak sorumluların bulunması, hukuki sürecin başlatılması bir zorunluluktur.

Her şeyden önce meslektaşlarımızın ev adreslerinin kimler tarafından nasıl ve hangi gerekçe ile bu kişilere verildiği ortaya çıkarılmalı ve gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır.

Gazeteciler, taraf ya da düşman değil olayları gerçek boyutlarıyla yansıtmakla görevli, halkın haber alma hakkını sağlamaya çalışan kişilerdir.

Gazetecilerin özgürce görevlerini yapmasını sağlamak devletlerin sorumluluğundadır. Biz aşağıda imzası bulunan meslek örgütleri olarak bir kez daha yetkilileri, gazetecileri hedef göstermekten vazgeçmeye, gazetecilerin görevlerini özgür bir ortamda yapmalarını sağlamak için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz.

Gözaltına alınan gazeteciler serbest bırakılmalıdır."

G9 Gazetecilik Örgütleri Platformu

Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Türkiye Temsilciliği

Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası (HABER-SEN)

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD)

Türkiye Basın Yayın Matbaa Çalışanları Sendikası (DİSK BASIN-İŞ)

Parlamento Muhabirleri Derneği (PMD)

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS)

Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneği (TURÇEV)