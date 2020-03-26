ABD, Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu ülkeleri bu hafta Koronavirüs nedeniyle telekonferans üzerinden görüşecek. Görüşmelerden önce üzerinde anlaşmaya varılamayan konu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) "Vuhan virüsü" olarak adlandırma talebi oldu.

The Independent'da yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ilk olarak dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilecek toplantıda gündemin Koronavirüs olmasına karşı çıktı. Pompeo, devlet başkanlarının zaten konu üzerinde görüştüğünü bu nedenle G7'nin ayrı bir açıklama yapmasına gerek olmadığını savundu.

Pompeo'nun sonunda gündemin Koronavirüs olmasını kabul ettiği öte yandan Covid-19'u adlandırma konusunda fikir ayrılığı olduğu belirtildi. Pompeo'nun virüse, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkması nedeniyle "Vuhan Virüsü" demeyi tercih ettiği, diğer ülke bakanlarının ise Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı olan Covid-19'u kullanmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

Pompeo, "Vuhan Virüsü" tanımını kullanma konusundaki ısrarını yalanlamadı.