G-7 krizin çözümünü ‘devlette’ buldu

Dünyanın en zengin ve sanayileşmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G-7 grubunun krize karşı oluşturduğu eylem planı, kamunun bankalara sermaye sağlaması üzerine kuruldu. ABD de Büyük Buhran'dan sonra ilk defa devlet, bankalara hisse karşılığı sermaye enjekte edecek.



Sanayileşmiş yedi ülkenin oluşturduğu G-7'nin maliye ve ekonomi bakanlarının Washington’da FED Başkanı Ben Bernanke ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet’nin katılımıyla yaptığı toplantı sonucunda finans piyasalarını saran sorunun tespitinde fikir birliği sağlandı.



G-7 grubu, mevcut küresel finans krizine karşı kredi piyasalarını rahatlatmayı ve bankalara kapital sağlamayı amaçlayan acil ve olağanüstü önlemler alınması konusunda uzlaştı.



Uluslararası Para Fonu’na (IMF) ve Dünya Bankası’nın Washington’da düzenlediği yıllık Güz toplantıları çerçevesinde bir araya gelen G-7 ülkelerinin hazine veya maliye bakanlarıyla merkez bankası başkanlarının 3.5 saat süren toplantısında, beş maddeli eylem planı kabul edildi. Toplantı sonrasında açıklanan beş maddelik bildirinin üçüncü maddesinde, “Bankacılık ya da aracı kurumların kamu ya da özel kaynaklardan sermaye sağlamasına destek verilmesi” cümlesi yer aldı.



ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada’dan oluşan grup tarafından yayımlanan eylem planı çerçevesinde yedi ülke, banka ve finans kuruluşlarının desteklenmesi ve çökmelerinin engellenmesi için eldeki bütün imkânların kullanılması, güvenin yeniden oluşturulması, yeniden kredi akışı sağlanmasına olanak verecek şekilde bankaların kapital artırmasının sağlanması yönünde görüş birliğine vardı. Planda, İngiltere’den gelen ve bankaların birbirine verdiği kredilerin güvence altına alınması önerisi yer almadı.



ABD Hazinesi de bankalardan hisse alacağını, bunun için gerekli yapı üzerinde çalışıldığını duyurdu.



ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, G7 toplantısı sonrası yaptığı basın toplantısında “Geniş yelpazedeki finans kuruluşlarına açık olacak standardı olan bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Bu sistem sadece kamu parasının değil özel sektörün de sermaye artırımında kullanılmasına faydalı olacak” diye konuştu. Paulson, “Konuyla ilgili herkes geceli gündüzlü çalışıyor. Ne zaman diye sormayın. Olabildiğince çabuk ve doğru yapmaya çalışıyoruz” dedi.



Ayrıntıya girilmeksizin genel ilkelerin sıralandığı plan G-7'nin çözümü devlet eliyle sağlamakta birleştiğini ortaya koydu.



Paris’te zirve



G-7 maliye ve ekonomi bakanlarından Avrupa cephesi bugün de Paris’te olağanüstü bir toplantı yapacak. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Paris’te yapılacak toplantıya Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet de katılacak. 15 ülke arasında ortak bir eylem planı oluşturulacak.



ABD banka ortağı oluyor



G-7 çözümün temel ilkelerinde uzlaşırken bu doğrultudaki ilk somut kararlar da alınmaya başlandı. ABD Hazine Bakanı Henry Paulson, devletin, banka ve finans şirketlerinin hisselerinin bir bölümünü satın alarak, bunlara "sermaye enjekte edeceğini" açıkladı.



Bankalardan alınacak hisselerin azınlık hissesi düzeyinde kalacağı ve dolayısıyla devletin, bu kuruluşları yönetmesinin söz konusu olmayacağı belirtildi. Bu önlem, ABD’de bir hafta önce yürürlüğe gören 700 milyar dolarlık finans sektörünü kurtarma paketine ilave olarak geliyor.



ABD, bu önleme, 1929’da başlayan ve 10 yıla yakın süren "Büyük Buhran" döneminden bu yana ilk defa başvuruyor.



Almanya da sırada



Hafta içinde İngiltere de sıkıntıdaki bankalarının bazı hisselerini satın alma yoluna gitmişti.



Der Spiegel dergisi ise Almanya'nın hazırlıklarını sürdürdüğü krizden çıkış yasasına ilişkin şunları yazdı:

"Alman hükümeti, çeşitli garantilerin yanı sıra bankalara özsermaye yardımı yapmayı ve bunun karşılığında kredi kuruluşlarından hisse almayı düşünüyor. Uzmanların bu yardımın 50 – 100 milyar Euro arasında olacağını tahmin ediyor."



Rusya borsaya giriyor



Rusya’da hükümet gelecek hafta borsayı desteklemek amacıyla borsada işlem gören bazı hisse senetlerini satın almaya başlayacağını bildirdi.

Rusya Başbakanı Vladimir Putin, satışların ardından kapatılan Rus borsasına bu yıl 6.7 milyar dolar, gelecek yıl da en az bu rakam kadar yatırım yapılacağını belirtti.



Meksika pesoyu korudu



Meksika’da Merkez Bankası para birimi pesonun değerini korumak için piyasaya üç kez müdahale etti.



Meksika Merkez Bankası pesonun değer kaybını önlemek üzere önceki gün piyasaya toplam 6.4 milyar dolar sürdü.



Hafta başından bu yana yüzde 20 değer kaybeden pesonun değer kaybı müdahale ardından yüzde 13'e geriledi.



GM - Chrysler görüşmeleri durdu



ABD’nin iki ünlü otomobil firması olan General Motors (GM) ile Chrysler arasında birleşme konusunda sürdürülen görüşmeler durduruldu. Wall Street Journal’ın haberine göre, GM ile Chrysler arasında Chrysler’ın satın alımına ilişkin görüşmelerin durdurulmasına neden olarak piyasalarda yaşanan finansal kriz gösterildi.



Haberde görüşmelerin piyasaların normale dönmesi ardından yeniden başlanabileceği, tarafların birleşme konusunun bir an önce çözüme kavuşmasında istekli olduğu belirtildi.



Ford, Mazda hissesi satabilir



Küresel kredi krizinden etkilenen ve düşük otomobil satışlarıyla mücadele eden Ford, Japonya sermayeli Mazda otomobil firmasındaki hisse senedini satmayı düşünüyor. Japonya’da yayın yapan NHK’nın haberine göre, Mazda firmasının yüzde 33.4’üne sahip olan Ford, bunun yüzde 20’sini satmayı düşünüyor ve bu çerçevede bazı Japon firmalarıyla görüşmelerde bulunuyor.



Mazda’nın bu hisse senetlerini alabileceğinin belirtildiği haberde Ford’un, piyasa değeri 4.1 milyar dolar olan Mazda’daki hisse değerinin yaklaşık 1.36 milyar dolar olduğu kaydedildi.

