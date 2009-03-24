G-20’ye seslendi: Krizin üzerine birlikte gidelim

ABD Başkanı Barack Obama, Londra'da yapılacak G-20 zirvesi öncesinde tüm müttefik ülkelere global krizin çözümünde birlikte çaba harcama çağrısında bulundu.



Obama, Alman "Die Welt" gazetesi için "Krizin üzerine birlikte gidelim" başlığıyla yazdığı bir makalede, "Benim mesajım açık: ABD liderlik rolü üstlenmeye hazırdır, müttefiklerimizi de aciliyet ve ortak amaç ruhuyla bize katılmaları çağrısında bulunuyoruz" şeklinde ifadeye yer verdi.



Dünya çapında büyük ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemden geçmekte olduklarını, ABD'nin ihracatının son 40 yılda olmadığı kadar gerilediğini, bunun da çoğu iş yerinin kaybedilmesi anlamına geldiğini belirten Obama, bu krizin Amerika'nın ekonomisinin ne kadar büyük ölçüde dünya ekonomisiyle bağlantılı olduğunu da gösterdiğini, G-20 ülkelerinin de tekrar böyle bir krizin yaşanmaması için cesur, geniş çaplı ve koordineli önlemler almaları gerektiğini ifade etti.



Global ekonomi ve ticaretin uzun zamandan bu yana ilk kez daralmaya başladığına, bankaların iflas ettiğine ve milyarlarca doların kaybedildiğine işaret eden Obama, öncelikle büyümenin yeniden canlandırılması için hızlı bir şekilde önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.



Serbest ticaret ve yatırımların teşvik edilmesi ve krizi daha da derinleştirecek himayeciliğin önlenmesi için ortak çaba harcanması gereğine dikkat çeken Obama, şirketlerin ve tüketicilerin muhtaç olduğu kredi sisteminin de yeniden güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.



Obama, ekonomik, güvenlik ve insani açıdan da büyük risklerle karşı karşıya bulunan ülkelere de yardım elini uzatmaları gerektiğini, bunun yapılmaması durumunda krizin yol açtığı acıların çok daha büyüyeceğini ve ABD'de de daha fazla iş yeri kaybına yol açacağını, bu nedenle G-20'nin kalkınmakta olan ülkelerin durumunu istikrarlı hale getirmek için hızlı bir şekilde maddi yardımda bulunmaları gerektiğini ifade etti.



Fakir ülkelerin bu zor günleri atlatabilmeleri için ABD'nin gıda yardımına yönelik yeni ve önemli yatırımları destekleyeceğini de belirten Obama, var olmayan kredilerle yapılan spekülasyon dönemine son verilmesi gerektiğini, bunun da sadece koordineli uluslararası önlemlerle sağlanabileceğini kaydetti.



Kendisinin de tüm mali kuruluşların daha iyi bir şekilde denetlenebilmeleri için yeni kuralların belirlenmesinde kararlı olduğunu ifade eden Obama, getirilecek sıkı şartların gelecekte ekonomik krizlere karşı etkili olacağını, vergi kaçırma ve para aklama olaylarına karşı da sıkı bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.



Obama, ülkesinin dünyada yaşanan karmaşada "payı" olduğunu bildiğini de kaydederek, G-20 buluşmasının dünyada yeni bir global ekonomik işbirliğinin yaratılması için uygun bir forum oluşturacağına, şimdi açık ve istikrarlı pazarlarla büyümenin yeniden sağlanması gerektiğine işaret etti.



ABD'nin yeni iş yerlerinin yaratılması ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla global girişimlere hazır olduğunu ifade eden Obama, "Birlikte krizden ders alabilir ve 21. yüzyıl için kalıcı ve güvenli bir refah ortamı yaratabiliriz" dedi.

