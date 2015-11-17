G-20'de Obama için 7 tır güvenlik ekipmanı, Pentagon bağlantılı sistem odaları

G20 Liderler Zirvesi nedeniyle kalabalık bir ekiple Antalya'ya gelen ve bir gece Antalya'da kalan ABD Başkanı Obama, geceyi Belek Turizm Bölgesinin en lüks otellerinden birinin kral dairesinde geçirdi. Obama için Pentagon bağlantılı sistem odaları kurulurken 7 tır da güvenlik ekipmanı da önceden otele kuruldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, golf sporuna merakıyla bilinen Başkan Obama için dünyaca ünlü golf sahalarının bulunduğu Belek bölgesinde hazırlık yapıldı. Yoğun programı nedeniyle golf oynayamayan Obama'nın, golf için tekrar Antalya'ya gelmek istediğini söylediği öğrenildi.

G20 toplantıları nedeniyle ABD Başkanı Obama, 550 kişilik bir heyetle Antalya'ya geldi. ABD heyeti için Calista'nın tamamı tahsis edilirken, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, güvenlik kuralları gereği başka bir otelde konaklatıldı.

7 tır güvenlik ekipmanı

ABD ekibi ay başında gelerek otelde çalışmaya başladı. 7 tırla getirilen güvenlik ekipmanı Başkan Obama gelmeden önce otele kuruldu.

G20 Liderler Zirvesi nedeniyle Belek Oteller Bölgesinde "kırmızı bölge" diye bir güvenlik bölgesi oluşturulmuştu. ABD Başkanı Obama'nın konaklaması sırasında otel içerisinde ana bina ve çevresinde ikinci bir güvenlik seviyesi oluşturuldu.

ABD'den gelen personel dahil herkes özel belirlenen giriş ve çıkış noktalarında x-ray cihazları ile arandı. ABD'den özel olarak getirilen 3 eğitimli köpek de sürekli olarak bomba ve kimyasal araması yaptı.

Pentagon bağlantılı sistem odaları

Otelde 32 oda tamamen boşaltılarak, Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı) bağlantılı sistem odaları oluşturuldu.

Kral dairesinin etrafındaki odalar boşaltılarak Başkan'ın korumalarına tahsis edildi. Obama'nın kaldığı dairenin camlarının arkalarına kurşun geçirmez özel cam paravanlar yerleştirildi. Ağır camların taşınması için de özel bir araç tahsis edildi.

ABD heyeti toplam 250 özel araçla gelirken, Başkan Obama'nın aracı özel bir park alanında yerli ve yabancı güvenlik elemanlarıyla 24 saat korundu.

Türk Telekom ek bir altyapı ile 500 Megabit Metro Ethernet internet hattı ayrıca 150 telefon hattı tahsis etti. Beyaz Saray'dan da Başkan'ın sevdiği kanallardan oluşan özel kanal sıralamalı tv sistemi getirildi. Otelin bir bloğunun çatısına Amerikan Başkanlık uydusu ile irtibatlı özel bir anten konuldu.

Yatak takımları 3 gün önce Başkan'ın ekibine teslim edildi

Başkan Obama'nın kalacağı odadaki yatak takımları kullanımdan üç gün önce ABD ekibine teslim edildi.

Oda için kullanılan temizlik kimyasalları ve temizlik makineleri köpekler tarafından tarandı. Başkan banyosunda otelden herhangi bir malzeme kullanmadı, sadece otele ait havluları kullandı. Odadaki tüm ıslak zeminler için kaydırmaz özel paspaslar talep edildi.

Yemeğini ABD'den gelen aşçılar yaptı

Başkan Obama'nın yemeğini ABD'den gelen 2 aşçı ve butlerdan (özel kahya) oluşan ekip yaptı.

Obama'nın yemek malzemeleri ABD'den getirildi, sadece taze sebze ve meyve Türkiye'den temin edildi. Türkiye'den temin edilen meyve sebzeler özel kimyasal koku alan köpekler tarafından tarandı.

Başkan ve diğer üst düzey görevlilere 45 kişilik özel eğitimli butlerler hizmet verdi.

Başkan Obama otele giriş yaptıktan kısa bir süre sonra fitness salonuna giderek spor yaptı. Obama'nın güvenliği nedeniyle zaman zaman otel personeli bulundukları mekanı terk edemedi.

5 ay öncesinde ABD ile iletişim

Otelin Genel Müdürü Ali Kızıldağ, yaklaşık 5 aydır ABD ile iletişim halinde olduklarını ve Obama'nın konaklamasını sır olarak sakladıklarını söyledi.

Her şeyin çok güzel geçtiğini ve inanılmaz bir deneyim yaşadıklarını anlatan Kızıldağ, şöyle konuştu:

"Biz sayın Obama için 2 alternatifli hazırlık yaptık. Bir tanesi 9 yatak odalı bir kral villa. Diğeri da ana bina içerisinde bulunan kral dairesi. Kendisi ana binadaki kral dairesini tercih etti. Servis ve konfor anlamında özel bir isteği olmadı, teknik anlamda istekleri oldu. Biz Başkan'ın odası için hazırlık yaparken hangi çiçeklerden hoşlanır, hangi müzikleri dinler... vs ona göre hazırlıklarımızı yaptık. En çok orkide ve krizantem seviyormuş. Oteli bu çiçeklerle süsledik ona göre bir dekor yaptık. Sevdiği müziklerin CD'lerini odasına koyduk."