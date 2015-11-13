"G-20 zirvesini protesto etmek için 30 bin eylemci geliyor"

15-16 Kasım tarihlerinde Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesinde yapılacak G-20 zirvesi için yapılan hazırlıklar sona ererken, bölgeye çeşitli ülkelerden 30 bin eylemcinin de gelmesi bekleniyor.

Zirvenin yapılacağı kırmızı bölgeye eylemcilerin karadan, havadan ve denizden gidebileceği tek yol dahi bırakılmazken, güvenlik güçleri eylemcileri nerede tespit ederse orada durdurmak üzere planlarını oluşturdu.

Antalya Valiliği kentte her türlü eyleme yasak getirse de zirvenin resmen başlayacağı pazar günü kent merkezinde 3 eylem yapılacak.

Eylemlerde olası kitlesel gözaltılarda kullanılacak 2 bin kişilik Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nda da hazırlıklar tamamlandı.