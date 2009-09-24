G-20 zirvesi

Yaklaşık bir senedir devam edem dünya genelindeki ekonomik kriz, derin durgunluktan çıkış aşamasında olduğu bir döneme denk gelen G20 zirvesinde, dünya ekonomisinin geleceği şekillenecek.

ABD'nin 'çelik şehri' olarak anılan Pittsburgh kentinde yapılan G-20 liderler zirvesinde, yeni krizleri önlemeye ve ekonomideki toparlanmayı desteklemeye yönelik konular ele alınacak. Bu çerçevede, korumacılığın önlenmesi ve ticaretin serbestleşmesi konularının yoğun olarak tartışılması bekleniyor.

ABD'nin bu ay Çin malı otomobil lastiklerine gümrük vergisi koyması, korumacı politikalara ilişkin endişeleri canlandırdı. Ticarette korumacı politikaların, dünya ekonomisini yeniden durgunluğa sürükleyebileceğinden endişe ediliyor. Hindistan Başbakanı Manmohan Singh, zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Pittsburgh'dan her açıdan korumacılığa karşı güçlü bir mesaj çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Yeni bir ticaret savaşı çıkabileceği kaygılarını ciddiye almayan ABD ise, daha dengeli bir küresel ekonomi düzeni kurulması için bir G-20 planı öneriyor. Dengeli küresel ekonomiyle, hızlı yükselişler ve sert düşüşlerin yaşanmadığı bir ekonomi kastediliyor.

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