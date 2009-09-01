G-20 toplantısına Babacan katılacak

G-20'ye katılacak olan Bakan Babacan, katılımcı ülkelerin bakanlarının yanı sıra IMF ve Dünya Bankası'nın üstü düzey yetkililieri ile de görüsecek.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 4-5 Eylül 2009 tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilecek olan G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına katılacak.

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Cuma günü Londra'ya gidecek olan Babacan'ın, Cuma ve Cumartesi günleri, G-20'ye katılan ülkelerin bakanları ve IMF ile Dünya Bankasının üst düzey yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.

Londra'daki G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısında, G-20 Liderler Zirvelerinde alınan söz konusu kararların uygulanmasında kaydedilen gelişmeler ve bu ay sonunda ABD'nin Pittsburg kentinde gerçekleştirilmesi beklenen Liderler Zirvesine sunulacak öneriler de ele alınacak.

G-20 Liderleri, Kasım 2008'de Washington'da ve Nisan 2009'da Londra'da gerçekleştirilen Zirvelerde, krize karşı ülkelerin koordineli ve güçlü tedbirler alması, uluslararası kuruluşların kaynaklarının artırılması suretiyle gelişmekte olan ülkelerin artan finansman ihtiyacına cevap verilebilmesi ve söz konusu kuruluşların yönetim yapılarının reforme edilmesi, uluslararası finansal sistemde krizin oluşmasına neden olan kırılganlıkların giderilmesi ve krizlerin tekrarlanmaması için atılması gerekli ek adımlara yönelik somut kararlar almışlardı.

Türkiye'nin kurulduğu tarihten beri üyesi olduğu G-20 platformu, Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları düzeyindeki rutin toplantıların yanı sıra, küresel kriz ile birlikte liderler düzeyinde de toplantılar gerçekleştiriyor.