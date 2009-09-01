G-20 toplantısına Babacan katılacak

G-20'ye katılacak olan Bakan Babacan, katılımcı ülkelerin bakanlarının yanı sıra IMF ve Dünya Bankası'nın üstü düzey yetkililieri ile de görüsecek.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan, 4-5 Eylül 2009 tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilecek olan
G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısına katılacak.
Edinilen
bilgiye göre, 4 Eylül Cuma günü Londra'ya gidecek olan Babacan'ın, Cuma
ve Cumartesi günleri, G-20'ye katılan ülkelerin bakanları ve IMF ile
Dünya Bankasının üst düzey yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.
Londra'daki
G-20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısında, G-20 Liderler
Zirvelerinde alınan söz konusu kararların uygulanmasında kaydedilen
gelişmeler ve bu ay sonunda ABD'nin Pittsburg kentinde
gerçekleştirilmesi beklenen Liderler Zirvesine sunulacak öneriler de
ele alınacak.
G-20 Liderleri, Kasım 2008'de Washington'da ve
Nisan 2009'da Londra'da gerçekleştirilen Zirvelerde, krize karşı
ülkelerin koordineli ve güçlü tedbirler alması, uluslararası
kuruluşların kaynaklarının artırılması suretiyle gelişmekte olan
ülkelerin artan finansman ihtiyacına cevap verilebilmesi ve söz konusu
kuruluşların yönetim yapılarının reforme edilmesi, uluslararası
finansal sistemde krizin oluşmasına neden olan kırılganlıkların
giderilmesi ve krizlerin tekrarlanmaması için atılması gerekli ek
adımlara yönelik somut kararlar almışlardı.
Türkiye'nin kurulduğu
tarihten beri üyesi olduğu G-20 platformu, Bakanlar ve Merkez Bankası
Başkanları düzeyindeki rutin toplantıların yanı sıra, küresel kriz ile
birlikte liderler düzeyinde de toplantılar gerçekleştiriyor.