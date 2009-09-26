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Dünya

G-20 sonuç bildirisi taslağı hazır

26 Eylül 2009 01:06

Dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerin liderlerini bir araya getiren G-20 zirvesinde, "küresel ekonomik dengesizliklerin giderilmesi için önlem alınması konusunda mutabakat sağlandığı" bildirildi.

Hazırlanan sonuç bildirisi taslağına göre, 1930'lardaki Büyük Buhran'dan sonraki en büyük ekonomik krize yol açan nedenler arasında yer alan dengesizliklerin giderilmesi için reformlar yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Bu çerçevede ülkelerin dış ticaret açıklarının düşürülmesinin, bütçe açıklarının daraltılmasının sağlanmasına yönelik hedefler formüle edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Söz konusu uygulamalar arasında, bir ülkenin, bir diğeri tarafından izlenmesi, kontrol edilmesi de bulunuyor. Ancak bu önlemler, hedefi tutturamayan ülkenin "cezalandırılması" gibi bir yol içermiyor.

Liderler ortak belgede, küresel ekonomik krize karşı mücadelenin "kazanıldığını" ilan ediyor. Nisan ayında yapılan önceki toplantıda "ekonomik canlanma için gereken önlemlerin alınması, finansal sistemin onarılması, küresel kredi akışının korunması" gibi önlemler üzerinde mutabakata varıldığı anımsatılarak, bu tedbirlerin "işe yaradığı" ilan ediliyor.

Tedbirlerin, tehlikenin durdurulması, küresel ekonomik hareketlerdeki keskin inişin önlenmesine karşı iyi bir yanıt oluşturduğunun ifade edildiği belgede, "Sanayi üretimi neredeyse tüm G-20 ülkelerinde artmaya başlamış, ticaret iyileşmeye başlamıştır" deniyor. Belgede, finans kuruluşlarının sermayelerini arttırmaya başladığı da ifade ediliyor.

Belgede buna karşın yapılması gereken hala çok şey olduğu belirtilerek, bu çerçevede ekonomilerin daha istikrarlı bir ortamda büyümesinin güvence altında tutulması için "küresel büyümenin iç dengelerinin sağlanması gerektiği," ayrıca finans sisteminin reforme edilmesinin şart olduğu ifade ediliyor.

Belgede, "Normalleşme duygusu, rehavete yol açmamalıdır" ifadesine yer veriliyor.

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