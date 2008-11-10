G-15 genişlemesi Brezilya’da tartışıldı

G20 üyesi ülkelerin Brezilya'da yaptığı toplantıda, sanayileşmiş ülkeler grubu G-8'in, Türkiye'nin de üyesi bulunduğu G-20'den bazı üye ülkelerin de dahil edilmesiyle, G-15 olarak genişletilmesi istendi.



Uzmanlar, "Etkin Yükselen Piyasalar" içinde yer alan Türkiye'nin de bu yeni oluşum önerisi içinde yer alabileceğine, böyle bir şansının bulunduğuna dikkat çekiyorlar.



Brezilya'nın Sao Paolo kentinde hafta sonunda yapılan görüşmelerde, G-8'den daha etkin ve geniş bir grup oluşturulması konusu ele alındı.



Brezilya başta olmak üzere, bazı G-20 üyesi ülkeler tarafından da dile getirilen yeni oluşum önerisi, G-8'in, küresel ekonomik sorunları çözmede yetersiz kalması nedeniyle ortaya atıldı.



Toplantıda, G-20'nin, küresel ekonomik konularını çözümünde ya daha etkili bir kurum olarak yapılandırılması ya da, G-8'in, G-15 şeklinde genişletilmesi istendi.



Konu Washington’da görüşülecek



Fransa'nın da sanayileşmiş ülke olarak desteklediği önerinin, 15 Kasım'da Washington'da, ABD Başkanı George W. Bush'un ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ve Türkiye'yi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil edeceği, dünya ekonomisinin masaya yatırılacağı G-20 Liderler Zirvesi'nde de görüşülmesi bekleniyor.



Brezilya, Rusya, Çin ve Hindistan'ın bu grup içinde yer alması, ardından da, diğer bazı "Etkin Yükselen Piyasalar"ın da bu oluşum içinde bulunması dile getirildi.



G20'nin Brezilya'daki toplantısında Türkiye'yi Devlet Bakanı Menmet Şimşek temsil etti.



Toplantıda, küresel ekonomideki son gelişmeler ile küresel finansal krize alınan tedbirler konusu da görüşüldü.



Toplantıda ayrıca, "küresel ekonomi ve mali istikrar", "küresel ekonomideki gelişmeler, finansal kriz ve buna karşı alınan önlemler", "küresel krizin gelişen ülkelere etkisi", "krize karşı mali tedbirler", "ekonomilerdeki daralmanın yaratacağı sosyal sorunlar ve buna karşı alınacak önlemler", "G-20'nin etkinliğinin daha da artırılması" gibi konu başlıkları ile Washinton'da yapılacak olan Mali Piyasalar-Dünya Ekonomisi konulu liderler zirvesine yapılacak hazırlıklar ele alındı.



Brezilya'daki toplantıda üye ülkelerden, finansal düzenleme ve denetleme kurumlarının daha etkin bir hale getirilmesi istenirken, daha çok ilave mali önlemle almaları talep edilirken, IMF ile Dünya Bankasının da küresel finansal sistemin yeniden tesis edilmesinde işbirliğini sağlayan organlar olacağı, Avrupa'nın da desteğiyle, IMF'nin, küresel mali istikrar da daha etkin bir rol alması görüşü benimsendi.



Dünya Bankası ve IMF yetkilileri de, G-8 ülkelerinin, son krizin önlenmesinde yeterli olamadığından hareketle, küresel ekonomik karar alma mekanizmasında, daha geniş bir oluşumun yer alması gerektiği görüşünde bulunuyor.



G-8 üyesi ülkeler



Rusya’nın sanayileşmiş ülkeler grubu G-7'ye daha sonradan dahil olmasıyla, bu ülkeler G-8 ülkeleri olarak anılmaya başladı.



G-8 ülkeleri tarafından 1975'ten beri yıllık ekonomi zirveleri düzenleniyor. G-8 Uluslararası hükümetler formu olup, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere ve ABD dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 65'ini temsil ediyor.



Grubun aktiviteleri yıl bazında konferanslar ve politik araştırmaları içeriyor.



Üye ülkelerin hükümet başkanlarının yıllık zirve toplantısına katılmasıyla doruğuna ulaşır. Her yıl G-8’in üye devletleri grubun başkanlık görevini üzerine alırken, başkanlığı elinde bulunduran grubun gündemini belirliyor ve o yılki toplantı için ev sahipliği yapıyor.



G-20 oluşumu



1999 yılındaki Köln Zirvesinde, sistem açısından önemli ülkelerle yeni bir danışma grubunun oluşturulmasına karar verildi ve G-7 Maliye Bakanlarının 25 Eylül 1999'daki Washington toplantısında, küresel sistem için önemli ülkelerden oluşan 20'ler Grubunun kuruluşu (G-20) resmen ilan edildi.



G-20 üyeleri, ABD, Türkiye, Hindistan, Japonya, Brezilya, Rusya, Almanya, Arjantin, Fransa, Suudi Arabistan, Meksika, Güney Afrika, İngiltere, Güney Kore, İtalya, Çin, Kanada, Avustralya, Dünya Bankası ve IMF'den oluşuyor.



Türkiye'nin, G-20'nin, 2012 yılındaki toplantısına ev sahipliği yapabileceği de belirtiliyor.



