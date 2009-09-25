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Dünya

G - 20'yi protesto ettiler!

ABD'nin Pittsburg kentinde yapılacak G-20 zirvesi öncesinde göstericilerle polis arasında çatışma çıktığı bildirildi.

25 Eylül 2009 03:00

ABD'nin Pittsburg kentinde yapılacak G-20 zirvesi öncesinde göstericilerle polis arasında çatışma çıktığı bildirildi.

Çatışmanın, polisin göstericilerin kentin caddelerinde zirve karşıtı yürüyüş yapmalarını engellemeye çalışması üzerine çıktığı belirtildi.

Çöp bidonları ve taşlar atan göstericilere polisin gözyaşartıcı gazla karşılık verdiği kaydedildi.

Polisin kent yönetiminden izin alınmadığı için müdahale ettiği göstericilerin daha sonra küçük gruplar halinde dağıldıkları ifade edildi.

Çatışmada yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi, ancak kimi göstericilerin gazdan etkilendikleri açıklandı.

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