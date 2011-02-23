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Dünya

Füzeler onlara kaldı!

Halk isyanın sürdüğü Libya'da ordunun terk ettiği askeri üsler de protestoculara kaldı.

23 Şubat 2011 02:00

T24 - Halk isyanın sürdüğü Libya'da ordunun terk ettiği askeri üsler de protestoculara kaldı. Bu arada Libya hava kuvvetlerine ait bir uçak, pilotların Bingaz şehrini bombalama emrini reddederek paraşütle atlamasının ardından düştü. 


Askerler bırakıp gittiAssociated Press (AP) ajansının haberine göre, Tobruk şehrinde ordu tarafından terk edilen bir askeri üs de kent sakinlerinin kendi aralarında oluşturduğu sivil güvenlik güçlerinin eline geçti.

Ajansın yayımladığı fotoğraflarda, isyancılar, uçaksavar füzelerinin önünde ellerinde kalaşnikoflarla poz verip, zafer işareti yaparken görüldü.

Bir dönem yeri sır gibi saklanan askeri üste elindeki tüfekle AP'ye konuşan Abdelselam el Cedani isimli bir koruma, "İlk defa bu füzeleri bu kadar yakından gördüm" dedi.


'BOMBALA' EMRİNE UYMAYIP ATLADILAR

Öte yandan, Libya'nın Kurina gazetesinin internet sitesinde yer alan ve askeri bir kaynağa dayandırılarak verilen haberde, kaptan pilot Attia Abdül Salim el Abdali ve yardımcı pilot Ali Ömer Kaddafi, Bingazi'yi bombalama emri aldı. 

Emri yerine  getirmeyi reddeden pilotlar, Rus yapımı Sukhoi-22 tipi uçaktan paraşütle atladı. Pilotların uçaktan atlamasının ardından uçak Bingazi yakınlarında düştü.


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