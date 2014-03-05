Füze savunma üsleri işgal edildi



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. İki bakanın buluşması Kırım Yarımadası'ndaki askerî gerginlikle ilgili ilk doğrudan müzakere anlamını taşıyor.

Kerry görüşme öncesinde Ukrayna'daki istikrarın 21 Şubat tarihinde kurulan geçici hükümet temelinde sağlanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Deşitsa da sorunun barışçıl bir çözüm bulmasını istediklerini ve bunun için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak Rusya, hükümetin anayasaya aykırı bir şekilde düşürüldüğü gerekçesiyle yeni hükümeti tanımıyor. Moskova bu gerekçeyle Ukrayna dışişleri bakanının da aralarında olduğu temas grubu toplantısına katılmayı reddetti.

Görüşmeler öncesinde Kırım Yarımadası'ndan Rus güçlerinin iki füze savunma üssünü işgal ettiği haberi geldi. Üslerden biri Sivastopol kentindeki Fiolent Burnu'nda bulunuyor. Üs kısmen Rus askerlerinin eline geçerken üsteki füze depoları Ukrayna güçlerinin elinde bulunmaya devam ediyor.

Diğer üs, yarımadanın batısındaki Evpatorya'da bulunuyor. Moskova yanlısı güçler buradaki üssü kısmen işgal ederken üssün komuta merkezi Ukrayna askerlerinin elinde bulunuyor.

Her iki üssün işgali sırasında bir çatışma yaşamadı.

Öte yandan Kırım Yarımadası'na giden Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Robert Serry'nin silahlı güçler tarafından tehdit edildiği açıklandı. Birleşmiş Milletler Serry'nin tehdit üzerine oteline geri döndüğünü duyurdu. Ancak açıklamada Robert Serry'nin Kiev hükümetinin ileri sürdüğü gibi şiddete maruz kalmadığı ifade edildi.