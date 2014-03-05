T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Füze savunma üsleri işgal edildi

ABD ve Rusya’nın dışişleri bakanları Paris’te bir araya geldi. Kırım’daki gerginliğin yatıştırılması umulurken Rus güçlerinin iki füze savunma üssünü kısmen işgal ettiği haberi geldi.

05 Mart 2014 21:47


ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi. İki bakanın buluşması Kırım Yarımadası'ndaki askerî gerginlikle ilgili ilk doğrudan müzakere anlamını taşıyor.

Kerry görüşme öncesinde Ukrayna'daki istikrarın 21 Şubat tarihinde kurulan geçici hükümet temelinde sağlanması gerektiğini belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrey Deşitsa da sorunun barışçıl bir çözüm bulmasını istediklerini ve bunun için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak Rusya, hükümetin anayasaya aykırı bir şekilde düşürüldüğü gerekçesiyle yeni hükümeti tanımıyor. Moskova bu gerekçeyle Ukrayna dışişleri bakanının da aralarında olduğu temas grubu toplantısına katılmayı reddetti.

Görüşmeler öncesinde Kırım Yarımadası'ndan Rus güçlerinin iki füze savunma üssünü işgal ettiği haberi geldi. Üslerden biri Sivastopol kentindeki Fiolent Burnu'nda bulunuyor. Üs kısmen Rus askerlerinin eline geçerken üsteki füze depoları Ukrayna güçlerinin elinde bulunmaya devam ediyor.

Diğer üs, yarımadanın batısındaki Evpatorya'da bulunuyor. Moskova yanlısı güçler buradaki üssü kısmen işgal ederken üssün komuta merkezi Ukrayna askerlerinin elinde bulunuyor.

Her iki üssün işgali sırasında bir çatışma yaşamadı.

Öte yandan Kırım Yarımadası'na giden Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Robert Serry'nin silahlı güçler tarafından tehdit edildiği açıklandı. Birleşmiş Milletler Serry'nin tehdit üzerine oteline geri döndüğünü duyurdu. Ancak açıklamada Robert Serry'nin Kiev hükümetinin ileri sürdüğü gibi şiddete maruz kalmadığı ifade edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

ABDRusyaParisRusDışişleri Bakanı John KerryRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov FransaKırım YarımadasıUkraynaDışişleri Bakanı Andrey DeşitsaRusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovGörüşmelerKırım Yarımadası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24