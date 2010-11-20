-FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNDE TÜRKİYE'NİN BÜTÜN TALEPLERİ KARŞILANDI LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - NATO devlet ve hükümet başkanlarının ittifakın gelecek 10-15 yılını şekillendirdiği Lizbon Zirvesi'nde alınan kararlar, Türkiye'nin beklentilerini karşıladı. Zirve kararlarında, NATO füze savunma sisteminin yaygınlaşan balistik füze teknolojisi tehdidine karşı ''NATO'nun Avrupalı halklarının, topraklarının ve güçlerinin tamamını kapsayacağı ve koruma altına alacağı'' vurgulanarak, bu kapsamda ''NATO'da güvenliğin bölünmezliği, NATO dayanışması, risk ve sorumlulukların adil paylaşımı ve makul sınama'' ilkelerine dayanılacağı kaydedildi. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin ısrarıyla metne giren ifadenin Ankara'nın füze savunmasının geliştirilmesi aşamasındaki beklentilerinin karşılanmasında önem taşıdığını vurguladı. Kararlarda, Türkiye'nin istediği şekilde füze savunmasında hiçbir ülke tehdit olarak gösterilmezken sistemin ''İttifakın üzerinde uzlaştığı son tehdit değerlendirmelerine'' uygun tasarlanacağı belirtilerek, NATO'nun gizli askeri belgelerine atıf yapıldı. Zirve kararlarında, füze savunmasında kontrol ve komutanın Mart, eylem planının Haziran ayındaki NATO Savunma Bakanları Toplantısında ele alınacağı belirtilerek, bu süreçte hazırlık yapması için NATO Konseyine görev verildi. Kararlarda Rusya da füze savunmasında işbirliğine davet edilerek, karşılıklık, azami şeffaflık ve karşılıklı güven temelinde ortak çalışma arzusu dile getirildi. Diplomatik kaynaklar, NATO füze savunma sisteminde Türkiye'nin komuta kontrol yapısı içinde yer almak istediğini ve zirve kararlarının buna izin verecek şekilde alındığını vurguluyor.