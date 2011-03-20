-FÜZE SALDIRISI BAŞLADI WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - CNN televizyonu, ABD savaş gemilerinden, Libya'daki hedeflere seyir (cruise) füzeleri fırlatıldığını duyurdu. ABD savunma yetkililerine dayanılarak verilen haberde bir savaş gemisinden fırlatılan füzelerle, Libya'nın hava savunma sistemlerinin hedef alındığı belirtildi. Bir yetkili, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada'dan oluşan koalisyon güçlerinin, Libya'nın kıyı kesimindeki hedefleri vurmakta olduğu belirtildi. İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiliz güçlerinin de devrede olduğunu, operasyonlara katıldığını açıkladı. Öte yandan Libya resmi TV kanalı başkent Trablus'ta sivil noktaların hedef olduğunu öne sürdü. Haberde, "Haçlı düşmanlar"ın savaş uçaklarının Trablus'taki sivil hedefleri bombaladığı belirtildi.