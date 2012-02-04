Füze kalkanının komutası Almanya'da

T24 - Avrupa’yı füze saldırılarına karşı korumak için geliştirilen, radarlarının Malatya Kürecik’e yerleştirildiği füze kalkanı sistemi Almanya’daki NATO hava üssü Ramstein’dan komuta edilecek. Sistemin kontrolü ise Almanya’daki Geilenkirchen üssünden yapılacak.





Zeynel Lüle'nin Hürriyet'teki haberine göre; NATO’nun yeni stratejik konsepti çerçevesinde radarları Malatya’nın Kürecik bölgesine konuşlandırılan füze kalkanı sisteminin düğmesi, Almanya’daki NATO hava üssü Ramstein’da olacak ve bu üs ana karargâh olarak kullanılacak. Hava hareketlerinin tümü ile sistemin kontrolü ise yine Almanya’daki NATO hava üssü Geilenkirchen’den takip edilecek.



Almanya’daki komuta merkezinde bir Türk generali ve ekibinin görev yapacağı ve bu generalin Türkiye adına tam yetkiye sahip olacağı öğrenildi.

Füzenin türüne göre durdurucu



NATO ülkelerinin savunma bakanlarının önceki gün Brüksel’de yaptığı toplantıda, füze kalkanı projesiyle ilgili ayrıntılar, alt kadrolar tarafından ele alındı. Malatya’nın Kürecik bölgesine yerleştirilecek olan füze kalkanlarının düğmesinin, Almanya’daki NATO üssü Ramstein’da bulunacağı açıklandı.



Menzili 3 bin kilometreye kadar olan orta ve uzun menzilli füzelere karşı bir savunma kalkanı olarak tasarlanan ve radarları Malatya’nın Kürecik beldesine yerleştirilen sistem Avrupa’yı hedef alan bir füze ateşlemesi durumunda devreye girecek. Sensörlerin füzeyi havadayken tespit etmesiyle birlikte ‘füze kalkanı’ devreye sokulacak ve Doğu Avrupa’daki çeşitli noktalarla Akdeniz’e yerleştirilen füzesavarlar harekete geçecek. Kullanılacak durdurucu füzenin türü, tehdit oluşturan füzeye göre belirlenecek.



Kısa menzilli tehditte karada PAC-3 (Patriot), orta menzil için THAAD, denizde orta menzilden itibaren SM-3 füzelerinin çeşitli versiyonları kullanılacak.

Türkiye’nin şartları



Brüksel’deki son görüşmelerde, NATO’nun radar sisteminin Türkiye’ye kurulması konusunda Ankara’nın öne sürdüğü 2 şartın da kabul gördüğü güvencesi verildi. Buna göre sistemin kontrolü yapılacak merkezde Türk subayları da görev alacak. Radarların sağlayacağı istihbaratın ne kadarının diğer ülkelerle paylaşılacağı konusunda Türk makamları bilgilendirilecek. Türkiye’deki radar sisteminin komuta merkezi de Diyarbakır 2’inci Taktik Hava Komutanlığı’nda olacak. Komutanlık, Almanya’daki üsle iletişim ve koordinasyonu sağlayacak.

Füzesavarlar Romanya ve Polonya’da



İlk aşamada Kürecik radarıyla, Akdeniz’deki Uss Monterrey gemisi olası bir füze saldırısına karşı devrede olacak. Karadaki füzesavarların 2015’te Romanya’ya, gelişmiş durdurucuların ise 2018’de Polonya’ya yerleştirilmesi öngörülüyor.

