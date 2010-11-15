'Füze kalkanında komuta bizde olmalı'

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, füze kalkanı projesinde komutanın Türkiye'de olması gerektiğini söyledi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş ziyareti sonrasında füze kalkanı projesine dair açıklamalarda bulundu.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:



Erdoğan, "Topraklarımızın genelini kapsayacaksa, füze kalkanı projesinde komuta bizde olmalı" dedi.



Atatürk Havalimanı'nda soruları yanıtlayan Erdoğan, "Konu Lizbon zirvesinde gündeme gelecek. Anlaşma sağlanırsa ne ala, yoksa yapılacak bir şey yok" diye konuştu.



Erdoğan şunları kaydetti:



"NATO teşkil ediyor bu durumu. NATO kapsamında atılacak bir adım ve bu işin komutasının kime verileceği önemli. Topraklarımızın genelinde böyle bir şey düşünülüyorsa bize verilmeli. Başka bir ülke adı burda belirlenemez.



Yerleşim noktaları önemli, serpilme önemli. Nerede olacak, hangi irtifada olacak... Teknik kadrolarımız Bütün bunların üzerinde çalışmalarını yapıyorlar ve Lizbon zirvesinde görüşülerek mutabakat sağlanırsa ne ala, yoksa yapacak bir şey yok."





NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen



'İnanıyorum, Türkiye'nin itirazları çözülecek'



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye' ye füze savunma sistemi yerleştirilmesi ile ilgili konuştu.



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Türkiye'nin, füze savunma kalkanıyla ilgili itirazlarının Lizbon zirvesine kadar çözebileceğine inandığını" söyledi.



Genel Sekreter Rasmussen bir Alman gazetesine verdiği demeçte, son günlerde Türkiye ile NATO arasında tartışma konusu olan füze savunma sistemlerine değindi.



Rasmussen 19-20 Kasım'daki Lizbon zirvesinden önce, konunun karara bağlanacağına inandığını söyledi.



Rasmussen, zirve sonunda yayımlanacak bildiride İran'ın adının geçip geçmeyeceği yönündeki soruyu ise, "Özellikle bir ülkenin adının anılması şart değil" diyerek yanıtladı.



Rasmussen "30'dan fazla ülke, balistik füze sistemlerine sahip. Bunların bazıları Avrupa ve Atlantik bölgesini vurabilecek durumda. Bu bir gerçek, bunun için isimlerin verilmesi gerekmez" dedi.





