Füze kalkanında büyük gedik

T24 - Çek Savunma Bakanı Alexander Vondra yaptığı açıklamada, ABD'nin füze kalkanı projesindeki ikincil rolden hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, planda yer almayacaklarını söyledi.



Vondra, plana katılmak istediklerini ifade etti, "Ancak bu şekilde değil" dedi.



ABD'nin eski Başkanı George Bush döneminde hazırlanan füze kalkanı projesi, Polonya'ya 10 füze savar konuşlandırılmasını, Çek Cumhuriyeti'ne de gelişmiş radar sistemi konulmasını öngörüyordu.



Ancak Rusya'nın bu plana karşı gelerek, planın yürütülmesi halinde kendi füzelerini Polonya yakınına konuşlandıracağını bildirmesi üzerine, ABD'de Barack Obama yönetimi Eylül 2009'da bu planı revize etmişti. Yeni planda Çek Cumhuriyetine daha küçük bir rol biçilmişti.





