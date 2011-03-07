-FUTBOLUN TEK KADIN BAŞKANI ANKARA (A.A) - 07.03.2011 - Spor Toto İkinci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çankırı Belediyespor'un Kulüp Başkanı Sevda Karaali Şireci, kadınların futbola el atmasının erkeleri zor durumda bıraktığını belirterek, ''Bizim varlığımız kadınlardan ziyade erkekleri zorluyor'' dedi. Sevda Karaali Şireci, kadınların, ayrım yapmadan herkese insan olarak yaklaştığını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Biz kadınlar erkek ve kız çocuğu ayırt etmeksizin annelik duygusu, annelik sevgisiyle önce insan olarak yaklaşıyoruz. Böyle olunca kadın-erkek ayrımı ortadan kalkıyor. Kadın ya da erkek ağırlıklı toplumlarda, rahatlıktan dolayı benimsenen bir takım davranışlar, konuşmalar var. Bu her iki toplum için de geçerli. Bizim varlığımız bu noktada bir emniyet sibobu oluşturuyor.'' -FUTBOLDA KADIN ELİ- Şireci, yaklaşık 2 yıldır futbol camiasında olmaktan son derece mutlu olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: ''Kadınların üst düzey yönetici olarak futbolda daha fazla yer almasından yanayım. Çünkü kadınlar aynı olaya farklı bakış açısı getirdiğinde zorlukların bir takım kolaylıklara dönüştüğünü yaşıyoruz ve görüyoruz. Çankırı Belediyespor'da futbolcularla, teknik ekiple veya yöneticilerle olan diyaloglarımız bir erkek başkandan çok farklı değil. İnsanların duygularına dokunamadan onlardan başarı bekleyemezsiniz. Bizim yaklaşımımız da bu yönde.'' Futbolun duygulara hitap eden bir spor olduğuna değinen Sevda Karaali Şireci, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Ben futbolcularımla toplantı yaparken hep şunu söylüyorum, gözlerime bakın. İletişim gözlerden başlar. İnsan vücudunda yalan söylemeyen, yaşlanmayan tek organ vardır o da gözlerdir. Ruh dünyanızı olduğu gibi yansıtır. Onun için göz teması iletişimde çok önemli.'' -EN ÇOK KADIN SEYİRCİYE SAHİP KULÜP- Kulüp başkanı olduğu 2009 yılından sonra, eksikleri araştırdıklarını ifade eden Şireci, ''Şu an Türkiye'de ikinci ve üçüncü liglerde en fazla kadın seyircisi olan kulüp biziz. Maçlarımıza gelen federasyon görevlilerinin çoğu şaşırıyor. Çığlık çığlığa maçlar izleniyor. Kadınlar tepkilerini daha farklı gösteriyor. Tribünlerde bayan seyircilerin sayısının artması da küfürü ve kötü tezahüratı ortadan kaldırıyor'' dedi.