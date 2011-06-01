'Futbolun içinde çok sayıda eşcinsel var'

T24 - Trabzon’da hakemlik yaparken, eşcinsel olduğunu deşifre ettiği için, maçlarda kendisine görev verilmediğini iddia ederek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) 110 bin TL tazminat davası açan Halil İbrahim Dinçdağ, dün yapılan duruşma çıkışında, TFF’ye çağrıda bulundu.





Spor camiasında en tepeden en alt kademeye kadar çok sayıda eşcinsel olduğunu söyleyen Dinçdağ, "Türkiye Futbol Federasyonu spor camiasında geniş kapsamlı bir araştırma yapsın. Tüm eşcinsel hakem ve futbolcuları tespit edip işlerine son versin" dedi.

Habertürk'ün haberine göre; TFF ise avukatı Suat Cem Abanazır aracılığıyla mahkemeye sunduğu yanıt dilekçesinde davacı Dinçdağ’a, cinsel tercihi yüzünden değil, "performans yetersizliğinden" dolayı maç verilmediğini savundu.

Dinçdağ’ı duruşma çıkışında yalnız bırakmayan eşcinsel derneği üyeleri de şöyle konuştu:

"Cinsel yönelimimiz veya cinsiyet kimliğimiz işaret edilerek en sıradan yaşamsal haklardan mahrum bırakılabiliyoruz. Halil İbrahim bunu bir kader olarak kabullenemedi, kurulu düzenin değişmesi için mücadele başlattı. Türkiye’de pek çok değişimin önünü açacak bu hukuk mücadelesinde arkadaşımızın yanındayız ve davanın takipçisi olacağız."