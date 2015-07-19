Futbolun efsane ismi Pele, hastaneye kaldırıldı

Futbolun efsane ismi Pele geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 74 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Sao Paulo'daki bir hastanede geçen yıl böbrek taşı ve Mayıs ayında da prostat ameliyatı olmuştu.

Pele'nin kaldığı hastaneden 74 yaşındaki eski futbol yıldızının sağlık durumuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Pele'nin yardımcısı ise; Brezilyalı efsane ismin beliyle ilgili bir sıkıntı yaşadığını ifade etti. Brezilya basını, Pele'nin pazartesi günü hastaneden taburcu edilmesinin beklendiğini yazdı.