Futbolun dili bir ama futbolcuların değil

Barcelona'dan takım arkadaşı David Villa ile ilgili soruya Katalanca cevap veren Pique'ye, İspanyolca anlamına gelecek şekilde 'Endülüsce, Endülüsce de söyle çok iyidir. Bakalım anlayacak mı?' diye müdahale etti.
Endülüs doğumlu Ramos, daha sonra gazeteciyi kastederek, ''İspanyolca anlamakta herhalde zorlanıyor'' ifadelerini kullandı.
Katalan futbolcu Pique, Ramos'un müdahalesi sonrasında soruya İspanyolca da cevap vererek, David Villa'nın milli takımda en çok gol atan oyuncu olmasını temenni ettiğini söyledi.