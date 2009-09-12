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Spor

Futbolseverlere müjdeli haber!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 6 karşılaşması açık kanada yayınlanacak.

12 Eylül 2009 03:00

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 6 karşılaşması açık kanada yayınlanacak.

KanalD Grup Başkanı Mehmet Ali Birand, futbolseverlere müjde verdi:

"CNN Türk için çok önemli bir konu açıklıyorum. Önümüzdeki yılbaşına kadar 6 UEFA Avrupa Ligi maçını CNN Türk yayınlayacak. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın yapacağı maçlar bundan sonra CNN Türk'te yayınlanacak.

Onun için tavsiyem var sayın seyirciler hemen kumandalarınıza CNN Türk'ü yerleştirin çünkü aynı zamanda CNN Türk karasal yayına da geçti. Karasal frekansımızı aldık. Türkiye'nin her yerinde izlenme noktasına geldi."

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