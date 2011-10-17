T24 LogoT24 Logo
Spor

Futboldaki kurumsallaşma tartışıldı İSTANBUL (A.A)

17 Ekim 2011 23:17

-Futboldaki kurumsallaşma tartışıldı İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - 15. Türkiye İç Denetim Kongresi'nde ''Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim'' başlığıyla gerçekleştirilen oturumda Türk futbolunun kurumsallaşması konuşuldu. Swissotel the Bosphorus'da gerçekleştirilen kongredeki oturuma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu Başkan Vekili Bülent Tarhan, FIFA Kokartlı hakem olan ve aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Bülent Yıldırım, eski TFF Üyesi Erdal Batmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Çalışma Grubu Başkanı Dorukhan Acar ve spor yazarı Atilla Gökçe katıldı. Oturumda söz alan Bülent Yıldırım, uluslararası alanda görev yaptığı maçlar sırasındaki Avrupa kulüpleriyle ilgili gözlemlerini paylaştı. Yıldırım, Türkiye'de kamuoyunun sadece sahaya dikkatini verdiğini ve saha dışında yapılması gerekenler üzerinde durmadığına dikkat çekerek, ''Futbolda temel prensiplere yönelmek yok. Kulüp yöneticilerinin günümüz gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Futbol artık spor organizasyonu olmaktan çıktı. Eko-spor organizasyonu oldu. Artık futbolun içindeki paydaşlar olaya ekonomik bakıyor'' dedi. Avrupa'daki kulüplerin başarısının tesadüf olmadığını anlatan hakem Bülent Yıldırım, şöyle konuştu: ''Çimin kalitesinden, soyunma odalarının durumuna, malzemelerin kalitesine kadar kurumsallaşmayı görebiliyorsunuz. Hakem konvansiyonuna imza attık. Bu protokol sayesinde hakem yağ oranından, yapacağı antrenman sayısına kadar bir standart ortaya çıktı. Böylece 2 sene içinde bir hakemimiz elit kadroya yükseldi. Aralarında benim de olduğum 3 hakem uluslararası maçlarda görev alıyor. Kurumsallaşma korkulacak bir şey değil. Sporda, özellikle futbolda değişim kaçınılmaz. Kurumsallaşma anlamında kötü noktadayız. Ancak altını doldurursak başarılı olacağımıza inanıyorum.'' Kongrede TFF Kulüp Lisans Kurulu Başkan Vekili Bülent Tarhan, UEFA Lisans sisteminin kulüplere getirdikleri konusunda bilgiler verdi. Eski TFF Üyesi Erdal Batmaz ise kulüplerin şirketleşmesinde yaşanan sıkıntılara değindi. Oturumda konuşmacı olarak yer alan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Çalışma Grubu Başkanı Dorukhan Acar ile spor yazarı Atilla Gökçe de görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24