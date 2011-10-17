-Futboldaki kurumsallaşma tartışıldı İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - 15. Türkiye İç Denetim Kongresi'nde ''Futbolda Kurumsal Yönetim ve Denetim'' başlığıyla gerçekleştirilen oturumda Türk futbolunun kurumsallaşması konuşuldu. Swissotel the Bosphorus'da gerçekleştirilen kongredeki oturuma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu Başkan Vekili Bülent Tarhan, FIFA Kokartlı hakem olan ve aynı zamanda Ekonomi Bakanlığı İç Denetim Birim Başkanı Bülent Yıldırım, eski TFF Üyesi Erdal Batmaz, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Çalışma Grubu Başkanı Dorukhan Acar ve spor yazarı Atilla Gökçe katıldı. Oturumda söz alan Bülent Yıldırım, uluslararası alanda görev yaptığı maçlar sırasındaki Avrupa kulüpleriyle ilgili gözlemlerini paylaştı. Yıldırım, Türkiye'de kamuoyunun sadece sahaya dikkatini verdiğini ve saha dışında yapılması gerekenler üzerinde durmadığına dikkat çekerek, ''Futbolda temel prensiplere yönelmek yok. Kulüp yöneticilerinin günümüz gerçekleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Futbol artık spor organizasyonu olmaktan çıktı. Eko-spor organizasyonu oldu. Artık futbolun içindeki paydaşlar olaya ekonomik bakıyor'' dedi. Avrupa'daki kulüplerin başarısının tesadüf olmadığını anlatan hakem Bülent Yıldırım, şöyle konuştu: ''Çimin kalitesinden, soyunma odalarının durumuna, malzemelerin kalitesine kadar kurumsallaşmayı görebiliyorsunuz. Hakem konvansiyonuna imza attık. Bu protokol sayesinde hakem yağ oranından, yapacağı antrenman sayısına kadar bir standart ortaya çıktı. Böylece 2 sene içinde bir hakemimiz elit kadroya yükseldi. Aralarında benim de olduğum 3 hakem uluslararası maçlarda görev alıyor. Kurumsallaşma korkulacak bir şey değil. Sporda, özellikle futbolda değişim kaçınılmaz. Kurumsallaşma anlamında kötü noktadayız. Ancak altını doldurursak başarılı olacağımıza inanıyorum.'' Kongrede TFF Kulüp Lisans Kurulu Başkan Vekili Bülent Tarhan, UEFA Lisans sisteminin kulüplere getirdikleri konusunda bilgiler verdi. Eski TFF Üyesi Erdal Batmaz ise kulüplerin şirketleşmesinde yaşanan sıkıntılara değindi. Oturumda konuşmacı olarak yer alan Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Çalışma Grubu Başkanı Dorukhan Acar ile spor yazarı Atilla Gökçe de görüşlerini katılımcılarla paylaştılar.