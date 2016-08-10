T24 LogoT24 Logo
Spor

Futbolda yeni sezon; stadyum girişlerinde alkol testi yapılacak

Maç günleri stadyum çevrelerinde belli saatler arasında içki satışı da yapılamayacak

10 Ağustos 2016 13:06

Yeni sezon öncesi İstanbul Spor Güvenlik Kurulu, futbol maçları için olağanüstü önlemler aldı. Deplasman yasağını devam ettirme kararı alan kurul, yeni sezonda kontrollerin en üst seviyeye çıkarılması konusunda birleşti. Emniyet güçleri, il ve ilçe belediyelerinin denetiminde sporseverler stat girişlerinde alkol testlerine tabi tutulacak. 

Cumhuriyet'in haberine göre, geçen sezonların aksine taraftarların statlara alkollü girmesi konusunda seyircilere tolerans gösterilmeyeceği belirtildi.

Maç günleri stadyum çevrelerinde belli saatler arasında market ve restaurantlarda içki satışı da yapılamayacak. Valilik ayrıca stat dışındaki arama noktalarının da artırılmasına karar verdi. Taraftarlar 3 aşamalı kontrolden geçecek. Geçen sezonun son haftalarında emniyet görevlilerinin kumanya ücretlerini ödemeyen kulüplere bu tutarın borç olarak yansıtıldığı açıklandı. Bu arada UEFA Avrupa Ligi’nde 18 Ağustos’ta oynanacak F.Bahçe- Grasshoppers maçında 2 bin 500 polis görev alacak.

ETİKETLER

BeşiktaşİstanbulSpor Güvenlik Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24