Futbolda yeni sezon; stadyum girişlerinde alkol testi yapılacak

Yeni sezon öncesi İstanbul Spor Güvenlik Kurulu, futbol maçları için olağanüstü önlemler aldı. Deplasman yasağını devam ettirme kararı alan kurul, yeni sezonda kontrollerin en üst seviyeye çıkarılması konusunda birleşti. Emniyet güçleri, il ve ilçe belediyelerinin denetiminde sporseverler stat girişlerinde alkol testlerine tabi tutulacak.

Cumhuriyet'in haberine göre, geçen sezonların aksine taraftarların statlara alkollü girmesi konusunda seyircilere tolerans gösterilmeyeceği belirtildi.

Maç günleri stadyum çevrelerinde belli saatler arasında market ve restaurantlarda içki satışı da yapılamayacak. Valilik ayrıca stat dışındaki arama noktalarının da artırılmasına karar verdi. Taraftarlar 3 aşamalı kontrolden geçecek. Geçen sezonun son haftalarında emniyet görevlilerinin kumanya ücretlerini ödemeyen kulüplere bu tutarın borç olarak yansıtıldığı açıklandı. Bu arada UEFA Avrupa Ligi’nde 18 Ağustos’ta oynanacak F.Bahçe- Grasshoppers maçında 2 bin 500 polis görev alacak.