-Futbolda terör protestosu İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hain terör saldırılarını kınamak için tüm profesyonel ligler ile A2 ve gençlik geliştirme liglerindeki maçlarda uygulanması için bazı kararlar aldı. Federasyondan yapılan açıklamada, söz konusu liglerdeki maçların 3 dakika geç başlatılmasına karar verildiği bildirildi. Karşılaşmalar öncesinde, şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı, sporcuların ve hakemlerin müsabakalar için sahaya kollarına siyah bant takarak çıkacakları belirtildi. Açıklamada, ''Hakkari ve Bitlis'teki terörist saldırılar sonucu 29 güvenlik görevlimizin şehit, 3 vatandaşımızın da hayatını kaybetmesinden tarifsiz üzüntü duyuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta yakınları olmak üzere, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet teşkilatı ile tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz'' denildi.